بعد جدل امتد لأشهر.. ماسك في طريقه للاستحواذ على تويتر

قال مصدران مطلعان إن الملياردير إيلون ماسك اقترح المضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على تويتر مقابل 54.20 دولارا للسهم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة التواصل الاجتماعي.

وقفزت أسهم تويتر 12.7% إلى 47.93 دولارا قبل وقف التداول، بينما ارتفعت أسهم شركة تسلا، شركة السيارات الكهربائية التي يرأسها ماسك، بنحو 1.5%.

ويأتي هذا النبأ قبل مواجهة متوقعة بين ماسك وتويتر أمام محكمة في ديلاوير في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان من المتوقع أن تطالب تويتر أمام المحكمة بتوجيه أمر إلى ماسك بإتمام الصفقة بسعر 54.20 دولارا للسهم الواحد.

وكان ماسك قد وافق في أبريل/ نيسان على شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، لكنه قال بعد أسابيع إن عدد الحسابات الوهمية كان أعلى بكثير من تقديرات تويتر بأنها أقل من 5% من المستخدمين.

وأشار ماسك، أحد أبرز مستخدمي تويتر، في يوليو/ تموز الماضي إلى أنه قد ينسحب من الصفقة لأن تويتر ضللته بشأن عدد المستخدمين الحقيقيين وأمن بيانات المستخدمين.

وكتب دان آيفس المحلل لدى ويدبوش في مذكرة "هذه علامة واضحة على أن ماسك أدرك قبل توجهه للمحكمة أن فرص الفوز (بالقضية) غير مرجحة إلى حد بعيد، وأن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار ستكتمل بطريقة أو بأخرى".