4 طرق لإصلاح مشكلة عدم اتصال ساعة آبل مع آيفون

ويمكنك التحقق من ذلك عن طريق الدخول لمركز التحكم في الجهازين لتشغيل البلوتوث والواي فاي (تظهر رموزهما باللون الأزرق)، وإيقاف وضع الطيران (الذي يظهر باللون البرتقالي) عن طريق السحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة في هاتف الآيفون والسحب لأعلى الشاشة في ساعة آبل.