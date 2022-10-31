4 طرق لإصلاح مشكلة عدم اتصال ساعة آبل مع آيفون
31/10/2022
يواجه العديد من المستخدمين مشكلة عدم اتصال ساعة آبل (Apple Watch) بهاتف الآيفون (iPhone)، مما يؤدي لعدم تمكنهم من استخدام ميزات الساعة بشكل كامل.
ولحل هذه المشكلة ينصح باتباع الخطوات التالية لتوصيل أجهزتك:
- قرب الآيفون من ساعة آبل لتخفيف المشكلة، لأن الهاتف والساعة متصلان عبر خاصية البلوتوث. ثم تأكد من الإعدادات على كلا الجهازين، فإذا كان أي من الجهازين في وضع الطيران أو غير متصل بـ"واي فاي" (Wi-Fi) أو أن خاصية "البلوتوث" (Bluetooth) متوقفة، فلن يتمكن الجهازان من الاتصال.
ويمكنك التحقق من ذلك عن طريق الدخول لمركز التحكم في الجهازين لتشغيل البلوتوث والواي فاي (تظهر رموزهما باللون الأزرق)، وإيقاف وضع الطيران (الذي يظهر باللون البرتقالي) عن طريق السحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة في هاتف الآيفون والسحب لأعلى الشاشة في ساعة آبل.
- أعد تشغيل الأجهزة، وذلك بالضغط ضغطة مطولة على زر القفل الجانبي في الآيفون وأزرار رفع مستوى الصوت ومن ثم تمرير زر التشغيل لإيقاف تشغيل الهاتف، ولإعادة تشغيل الهاتف، استمر في الضغط على الزر الجانبي حتى يظهر شعار آبل.
أما لإيقاف تشغيل ساعة آبل، فما عليك سوى الضغط ضغطة مطولة على الزر الجانبي وتمرير زر إيقاف التشغيل، ولإعادة تشغيله مرة أخرى فقط اضغط مطولا على الزر الجانبي.
- أعد ضبط (Reset) ساعة آبل بعد نسخ بياناتك احتياطيا، لأن إعادة الضبط تحذف جميع البيانات المحفوظة في الساعة.
للقيام بذلك، ادخل على قسم "عام" (General) من الإعدادات في الساعة، واضغط على إعادة ضبط، واضغط على محو جميع المحتوى والإعدادات.
- افصل الاتصال بين الجهازين، وأعد وصلهما، ويمكنك القيام بذلك عن طريق تطبيق ساعة آبل على الآيفون، قم بالضغط على جميع الساعات (All Watches)، واضغط على زر المعلومات بجوار ساعة آبل التي تريد فصلها، ثم اضغط على خيار فصل الاتصال للساعة (Unpair Apple Watch).
المصدر : مواقع إلكترونية