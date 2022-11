بعد قضاء أشهر في محاولة إنهاء صفقته لشراء تويتر، امتلك إيلون ماسك رسميا المنصة صاحبة التأثير الكبير وسط أسئلة كثيرة أبرزها، ما الخطوة التالية التي سيقدم عليها الملياردير في عالم "الطائر الأزرق"؟

وقال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" (CNN) إن ماسك -الذي أنجز استحواذه الخميس الماضي- ليس فقط لديه القدرة على إحداث ثورة بين موظفي تويتر ولكن أيضا لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم الذين يستخدمون المنصة يوميا.

وقد يؤثر ذلك أيضًا على الانتخابات النصفية الأميركية المقبلة، إذا أوفى ماسك بوعده باستعادة حسابات المستخدمين الذين حظروا سابقا، وأبرزهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والحد من القيود على المحتوى.

نستعرض أهم ما يمكن توقعه لمستقبل تويتر بناء على تصريحات إيلون ماسك السابقة:

في الأسابيع الأولى بعد الموافقة على شراء الشركة في أبريل/نيسان، وقبل تحركه الأولي لإنهاء الصفقة، أكد ماسك مرارا وتكرارا أن هدفه هو تعزيز "حرية التعبير" على المنصة والعمل على "إطلاق" إمكانات تويتر الاستثنائية.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla) على أنه سيعيد التفكير في نهج تويتر في الإشراف على المحتوى والحظر الدائم، مع مراعاة التأثيرات المحتملة على الخطاب المدني والمشهد السياسي. وتحدث أيضًا عن رغبته في التخلص من الحسابات الوهمية أو ما يسمى بالـ"بوت".

By "free speech", I simply mean that which matches the law.

I am against censorship that goes far beyond the law.

If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.

Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022