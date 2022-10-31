أثار المالك الجديد لمنصة تويتر الملياردير الأميركي إيلون ماسك جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار عن نيته فرض أموال مقابل علامة التوثيق الزرقاء التي تمنحها تويتر، وذلك بعد أيام فقط من توليه إدارة إحدى أكثر منصات التواصل تأثيرا في العالم.

وجوبه هذا القرار بكثير من الانتقادات التي اعتبرت أنه سيتسبب في تقليل عدد الحسابات الموثوقة لصالح الحسابات المزيفة، وأن ذلك يتعارض مع إعلان ماسك مرارا عن رغبته في محاربتها.

وبحسب ما أورد موقع "ذا فيرج" (The Verge) الأميركي المختص في الصحافة التكنولوجية، فإن تويتر سيمنح المستخدمين أصحاب العلامة الزرقاء 90 يومًا للاشتراك في خدمة تويتر بلو المدفوعة، أو فقدانهم العلامة الخاصة بهم.

كما ستتغير خدمة تويتر بلو لتشمل التوثيق وخدمات أخرى إضافية للمشتركين، مع رفع أسعار الاشتراكات من 5 دولارات شهريا إلى 20 دولارا.

وطبقا للمراسلات الداخلية بين الموظفين التي اطلع عليها الموقع، فقد أُخبر الموظفون العاملون في المشروع أمس الأحد، داخل الشركة، أنهم بحاجة إلى إنجاز الأمر قبل السابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وإلا سيتم فصلهم.

وحظيت أخبار فرض الرسوم على الحسابات الموثقة فور انتشارها برواج واسع عبر المنصات، قبل أن يؤكدها ماسك نفسه عبر تغريدات على حسابه، حيث قال لأحد المستخدمين في وقت سابق إن علامات التحقق برمتها تخضع للمراجعة.

كما علّق صباح اليوم الاثنين ساخرا على أحد النشطاء، الذي نقل الخبر، قائلا "لقد تم الكشف عن كل خططنا الشيطانية".

Oh no, all our diabolical plans have been revealed!! — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

وأثارت تلك الأنباء ردودا غاضبة عبر منصات التواصل، حيث اعتبر البعض أن الأمر بداية لانتشار المزيد من الأكاذيب والمحتوى المزيف عبر المنصة.

في المقابل علق مغردون بأن الهدف من علامة التوثيق زيادة عدد الأشخاص المضمونين على المنصة، في ظل انتشار الحسابات والتصريحات المزيفة حول الإنترنت.

I’m just reading about the ‘Twitter blue’ payment speculation.

A blue tick doesn’t mean celebrity, it means you are who you say you are.

I got mine because people kept setting up fake accounts of me & that could have hurt my businesses etc. Maybe have 2 types of ticks @elonmusk? — Adam Brooks 🇬🇧 (@EssexPR) October 31, 2022

وعلقت عالمة الكونيات كاتي ماك، عبر حسابها في تويتر، قائلة "الهدف من التحقق من تويتر هو أنه بالنسبة لبعض الأفراد والمؤسسات من المفيد أن تكون قادرا على التحقق من أن تصريحاتهم صادرة عنهم، ومن المفترض أن تساعد العلامة الزرقاء في مكافحة المعلومات المضللة، لكنها ليست رمزا للمكانة".

وأضافت أن هذا لا يعني أن التحقق في تويتر كان يطبق دائما بشكل منطقي وعادل، فقد كان سيئا في بعض الأمور لفترة طويلة، ولكن تحويل الأمر إلى أموال مدفوعة سيجعل الأمر أسوأ.

The point of Twitter verification is that for certain individuals/organizations it’s useful to be able to verify their statements are coming from them. (This is why so many journalists/reporters are verified.) It’s supposed to help combat disinformation, not be a status symbol. — Katie Mack (@AstroKatie) October 31, 2022

واستنكر مغردون محاولة تويتر فرض قيود على علامات التوثيق، على الرغم من حاجة المنصة إلى زيادة أعدادها بدلًا من تقليل تلك الحسابات، مشيرين إلى أنه لا يبدو ربطها بالمال منطقيًا لأنها ستفقد قيمتها كدليل موثوقية.

كما ناقش نشطاء ومدونون على منصات التواصل سعر الاشتراك المفترض، إذ اعتبره البعض غير مقبول، ومن المتوقع ألا يشهد إقبالا كبيرا من قبل المستخدمين، وهو ما يعني خسارة الآلاف لعلاماتهم بمجرد انتهاء المهلة.

وعلق الصحفي إيان ميلهيزر، عبر حسابه على تويتر، بأنه لا يتخيل أن الكثيرين سيدفعون 240 دولارًا سنويا مقابل الخدمة، وهو ما سيدعم وجود الكثير من الحسابات المزيفة، وهي التي ادعى ماسك رغبته في القضاء عليها.

I think the idea must be to get journalists, government officials, and other accounts for whom verification is actually important to pay for the checkmark. But I can’t imagine many will pay $240/year for it, and this place is going to become a cesspool of fake accounts. https://t.co/Af4PN0r6hi — Ian Millhiser (@imillhiser) October 31, 2022

وكان ماسك قد أثار كثيرا من الجدل خلال الأيام الأخيرة منذ تولي رئاسة تويتر، حيث أقال في ساعاته الأولى عددًا كبيرا من المديرين التنفيذيين في الشركة، كما أصدر قرارات جديدة فيما يخص المحتوى والإشراف عليه.

ولم يتخذ ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"(Tesla) قرارا نهائيا، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، ولكن وفقا للمنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءا من علامة تويتر الزرقاء.





وتم طرح العلامة الزرقاء في يونيو/حزيران من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر "حصولا حصريا على الخاصيات المتميزة" على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات.

كما تم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضا في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل/نيسان الماضي سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زرا لتعديل التغريدات. وأبدى أكثر من 70% موافقتهم على ذلك.

يشار إلى أن الملياردير ماسك قد أتمّ صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، وغرد عقب ذلك قائلا "العصفور حر".