أثار المالك الجديد لمنصة تويتر الملياردير الأميركي إيلون ماسك جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار عن نيته فرض أموال مقابل علامة التوثيق الزرقاء التي تمنحها تويتر، وذلك بعد أيام فقط من توليه إدارة إحدى أكثر منصات التواصل تأثيرا في العالم.

وجوبه هذا القرار بكثير من الانتقادات التي اعتبرت أنه سيتسبب في تقليل عدد الحسابات الموثوقة لصالح الحسابات المزيفة، وأن ذلك يتعارض مع إعلان ماسك مرارا عن رغبته في محاربتها.

وبحسب ما أورد موقع "ذا فيرج" (The Verge) الأميركي المختص في الصحافة التكنولوجية، فإن تويتر سيمنح المستخدمين أصحاب العلامة الزرقاء 90 يومًا للاشتراك في خدمة تويتر بلو المدفوعة، أو فقدانهم العلامة الخاصة بهم.

كما ستتغير خدمة تويتر بلو لتشمل التوثيق وخدمات أخرى إضافية للمشتركين، مع رفع أسعار الاشتراكات من 5 دولارات شهريا إلى 20 دولارا.

Want a ‘blue tick’ on Elon Musk’s Twitter? Get ready to pay USD 20 per month

وطبقا للمراسلات الداخلية بين الموظفين التي اطلع عليها الموقع، فقد أُخبر الموظفون العاملون في المشروع أمس الأحد، داخل الشركة، أنهم بحاجة إلى إنجاز الأمر قبل السابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وإلا سيتم فصلهم.

وحظيت أخبار فرض الرسوم على الحسابات الموثقة فور انتشارها برواج واسع عبر المنصات، قبل أن يؤكدها ماسك نفسه عبر تغريدات على حسابه، حيث قال لأحد المستخدمين في وقت سابق إن علامات التحقق برمتها تخضع للمراجعة.

كما علّق صباح اليوم الاثنين ساخرا على أحد النشطاء، الذي نقل الخبر، قائلا "لقد تم الكشف عن كل خططنا الشيطانية".

Oh no, all our diabolical plans have been revealed!!

وأثارت تلك الأنباء ردودا غاضبة عبر منصات التواصل، حيث اعتبر البعض أن الأمر بداية لانتشار المزيد من الأكاذيب والمحتوى المزيف عبر المنصة.

في المقابل علق مغردون بأن الهدف من علامة التوثيق زيادة عدد الأشخاص المضمونين على المنصة، في ظل انتشار الحسابات والتصريحات المزيفة حول الإنترنت.

I’m just reading about the ‘Twitter blue’ payment speculation.

A blue tick doesn’t mean celebrity, it means you are who you say you are.

I got mine because people kept setting up fake accounts of me & that could have hurt my businesses etc.

Maybe have 2 types of ticks @elonmusk?

— Adam Brooks 🇬🇧 (@EssexPR) October 31, 2022