يعتبر العثور على اسم جهاز الحاسوب من الأشياء التي تربك المستخدمين فهم في غالب الأوقات في غنى عن معرفة هذه المعلومة في استخداماتهم اليومية، ولكن قد يضطرون لها عند تعطل أجهزتهم، لهذا نذكر هنا طرق معرفة اسم حاسوبك سواء كان ماك (Mac) أو ويندوز (Windows).

للعثور على اسم جهاز الحاسوب الذي يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 أو 11

يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على زر ويندوز + حرف آي (i)على لوحة المفاتيح لفتح تطبيق الإعدادات، ثم انقر فوق خيار "النظام" (system) الموجود في الجزء العلوي الأيسر من صفحة الإعدادات.

بعد ذلك انتقل إلى أسفل قائمة النظام واضغط على "حول" (About).

سيظهر اسم جهازك في الخانة المجاورة لـ"اسم الجهاز"، ستعثر على طراز جهازك ورقمه التسلسلي في هذه الصفحة كذلك.

اضغط على خيار "إعادة تسمية هذا الحاسوب" إذا كنت تريد تغيير اسم جهازك.

كيف تجد اسم حاسوبك من نوع ماك

اضغط على رمز آبل في أعلى يسار الشاشة، واضغط على خيار "تفضيلات النظام"، في أسفل قائمة تفضيلات النظام انقر فوق خيار "المشاركة" (Sharing) (يكون شكل الرمز الخاص به على شكل مجلد أزرق).

ستجد اسم جهازك في حقل "اسم الحاسوب" في الأعلى، يمكنك الضغط على هذا الحقل لتعديل الاسم.