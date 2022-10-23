بدأ موقع بث ملفات الفيديو يوتيوب إضافة علامة مميزة إلى الفيديوهات التي تقدم معلومات صحية موثوقا بها، في محاولة للحد من تأثيرات المحتوى غير الدقيق والمضلل على المنصة.

وقال جراث جراهام مدير يوتيوب والرئيس العالمي لمنصة "يوتيوب هيلث" إنه تم إعداد صيغة جديدة لتقديم المعلومات بهدف تسهيل تصنيف أصل أي فيديو مرتبط بالصحة ويمكن مشاهدته.

وأضاف جراهام -في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية- أن ألمانيا ستكون أول دولة تتيح فيها منصة "يوتيوب هيلث" الخاصية الجديدة، مشيرا إلى أن "المصادر الموثوقة" للموضوعات المرتبطة بالصحة كانت مهمة بالنسبة ليوتيوب، الذي يخدم أكثر من ملياري مستخدم سنويا من مختلف أنحاء العالم.

وتعرض موقع يوتيوب في الماضي لانتقادات عديدة بسبب بث معلومات صحية غير دقيقة ومضللة. وفي منتصف 2020 حذرت المفوضية الأوروبية من المعلومات الخاطئة على موقع يوتيوب؛ وذلك في إطار حملة لمكافحة التضليل المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، سيتم تمييز المشاركات التي تبثها قنوات تحمل علامة "صحة" على موقع يوتيوب عند ظهورها على صفحات البحث عن محتوى مرتبط بالصحة.

وستسهل هذه الخطوة وصول المستخدمين إلى المحتوى الصحي الموثوق به.

وستكون قنوات المؤسسات الصحية والتعليمية ووزارات الصحة والمؤسسات الحكومية والمجلات الطبية في مقدمة القنوات التي سيتم منحها علامة "صحة"، إذ يمكن لهذه الجهات تقديم طلبات للحصول على العلامة المميزة اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ومن المتوقع إطلاق منصة "يوتيوب هيلث" أوائل 2023.

ويطبق موقع يوتيوب مجموعة من المعايير التي أعدتها الأكاديمية الوطنية للطب (مؤسسة غير حكومية أميركية) لاختيار المصادر التي تستحق الحصول على علامة "صحة" للمحتوى الذي تبثه.

كما أقرت منظمة الصحة العالمية المعايير التي وضعها موقع يوتيوب لتصنيف مصادر المحتوى الصحي.