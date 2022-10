قالت تيك توك (TikTok) إنها لا تجمع معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي لمستخدميها في الولايات المتحدة، مما يعني أنه لا يمكن استخدامها لمراقبة الأشخاص كما ذكر موقع فوربس(Forbes).

ففي سلسلة من التغريدات، اتهم موقع فوربس المنصة بمخالفة جزء حيوي من تعهدها، الذي ينص على أن "تيك توك لا تجمع معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي من المستخدمين الأميركيين".

وذكر الموقع أن الفريق الذي يقف وراء مشروع المراقبة هو جزء من قسم التدقيق الداخلي ومراقبة المخاطر في شركة بايت دانس (ByteDance)، مالكة منصة تيك توك.

وقال المقال، الذي نُشر في وقت سابق يوم الخميس، إن فريق التدقيق الداخلي -المكلف عادة بمراقبة أولئك الذين يعملون حاليا في الشركة أو الذين عملوا في الشركة في الماضي- خطط لمراقبة اثنين على الأقل من الأميركيين "لم يكن لهما علاقة عمل مع الشركة ".

ويقول موقع فوربس إن تقريره استند إلى المواد التي اطلع عليها، لكنها لم تتضمن تفاصيل حول من كان من المحتمل أن يتم تعقبهم أو سبب تخطيط بايت دانس لتتبعهم، مدعيا أن القيام بذلك قد يعرض مصادره للخطر.

1/ @Forbes‘ reporting about TikTok continues to lack both rigor and journalistic integrity. https://t.co/HYF16KezqS

— TikTokComms (@TikTokComms) October 20, 2022