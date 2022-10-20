أطلقت شركة "فودافون عمان" تحديا أمام "صائدي الثغرات" لاختبار أنظمة وقدرات الأمن السيبراني لديها، ودعت المهتمين بمجال القرصنة الرقمية الأخلاقية للمشاركة، وقدّمت جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال عماني (الريال يساوي 2.5 دولا تقريبا).

ويعدّ هذا البرنامج الأول من نوعه في سلطة عمان، وتتعاون مع شركة "فودافون" منصة "هاكر-وان" لرصد الثغرات البرمجية في أنظمة الشركة.

وأتاحت الشركة للمهتمين بالمشاركة في التحدي موقعا إلكترونيا للتسجيل من خلاله، بعد استيفاء الشروط والقواعد المؤهلة للمشاركة.

فودافون تطلق تحدي صائدي الثغرات الأمنية بالتعاون مع @hacker0x01

لكل المهتمين بمجال القرصنة الرقمية الأخلاقية، مع جوائز قيمة للمشاركين — فودافـون عُمان (@VodafoneOMN) October 19, 2022

وقالت الشركة "نقدّر خبرة مجتمع الأمن السيبراني ومساعدته في مساعدتنا في الحفاظ على معاييرنا الأمنية العالية. إذا كنت على علم بوجود ثغرة أمنية قد تؤثر على خدمات أو منتجات فودافون، فيرجى الاتصال بنا عبر الرابط".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الأمن السيبراني في "فودافون" جيفر المعمري قوله "إن فكرة إطلاق البرنامج جاءت بهدف تعزيز قدرات الشركة في الأمن السيبراني، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مجموعة واسعة من خبراء المجال والمخترقين الأخلاقيين والمهتمين بالتقنية".

وأضاف "تشير الأبحاث إلى أن كمًّا هائلًا من التحديات الأمنية الجديدة ينبع بشكل رئيس من الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة كالحوسبة السحابية وأجهزة إنترنت الأشياء وبرامج العمل عن بعد. وفي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، فإننا حريصون على متابعة وتقصّي أفضل الممارسات والحلول الداعمة لمواجهة المخاطر السيبرانية".