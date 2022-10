أعلنت "تويتر" (Twitter) أنها بدأت اختبار مشغل وسائط جديد يهدف لتسهيل مهمة عثور المستخدمين على الفيديوهات ومشاهدتها، وذلك من خلال طرح تحديثين جديدين.

وقالت تويتر إن مشغل الوسائط الجديد سيتوفر في الأيام المقبلة للأشخاص الذين يستخدمون تويتر باللغة الإنجليزية على نظام التشغيل "آي أو إس" (iOS).

تويتر قالت عبر مدونتها إن مقاطع الفيديو أصبحت جزءا كبيرا من المحادثات العامة وأكثر أنواع المحتوى جاذبية على الإنترنت، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر منصتها تحوز على مليارات المشاهدات كل عام.

ويوسّع مشغل الوسائط المحدّث من تويتر مقاطع الفيديو ليملأ الشاشة بنقرة واحدة، ما يتيح تجربة المشاهدة الكاملة والغامرة لأول مرة. ولتنشيط وضعية ملء الشاشة، ما عليك سوى النقر فوق مقطع الفيديو.

كما يتضمن مشغل الوسائط الجديد ميزة لاكتشاف المزيد من مقاطع الفيديو؛ فقط قم بالتمرير لأعلى لبدء تصفح محتوى أكثر جاذبية. أما إذا كنت تريد الخروج من وضع ملء الشاشة والعودة إلى التغريدة الأصلية، فما عليك سوى أن تنقر فوق سهم الرجوع في الزاوية اليسرى العلوية.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022