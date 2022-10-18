أمرت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية، اليوم الثلاثاء، شركة ميتا (META) مالكة فيسبوك (Facebook) ببيع منصة الصور المتحركة غيفي (Giphy)، بعد أن أيدت محكمة في الصيف وجهة نظرها بأن الاستحواذ قلل من الابتكار في سوق الإعلانات بحسب تقرير لرويترز (Reuters).

وقالت ميتا إنها ستقبل أمر هيئة المنافسة والأسواق بإلغاء صفقة 2020.

وقال متحدث باسم ميتا في بيان "نشعر بخيبة أمل من قرار هيئة أسواق المال لكننا نقبل حكم اليوم باعتباره الكلمة الأخيرة في هذا الشأن"، وأضاف "سنعمل بشكل وثيق مع هيئة أسواق المال على تصفية غيفي".

ومنعت الهيئة التنظيمية البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من إتمام الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، بسبب مخاوف من أن ميتا قد ترفض أو تحد من وصول المنافسين إلى ملفات الصور المتحركة غيف (GIFs).

كما كانت الهيئة قلقة أيضًا بشأن فقدان منافس محتمل في عرض الإعلانات، على الرغم من عدم وجود غيفي بهذا القطاع في بريطانيا.

واستأنفت ميتا الحكم، لكن المحكمة أيدت قرار هيئة أسواق المال في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت هيئة أسواق المال إنها نظرت في الطلبات الجديدة المقدمة من ميتا وغيفي وأدلة إضافية منذ الاستئناف، لكنها لم تغير رأيها.

وقال ستيوارت ماكينتوش، رئيس مجموعة تحقيق مستقلة، إن "هذه الصفقة ستقلل بشكل كبير من المنافسة في سوقين".

وأضاف أن "ذلك أدى بالفعل إلى إزالة منافس محتمل في سوق الإعلانات المصوّرة في المملكة المتحدة، يقصد غيفي، مع منح ميتا أيضًا القدرة على زيادة قوتها السوقية الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي".

وشدد ماكينتوش على أن "الطريقة الوحيدة التي يمكن بها معالجة ذلك هي بيع غيفي".