كاني ويست يوافق على شراء تطبيق التواصل الاجتماعي بارلر

قالت شركة "بارليمنت تكنولوجيز" (Parlement Technologies) الشركة الأم المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي "بارلر" (Parler)، اليوم الاثنين، إن مغني الراب الأميركي كاني ويست المعروف بلقب "يي" (Ye) وافق من حيث المبدأ على شراء المنصة، حسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" (Reuters).

وقالت شركة بارلر الكائنة في ناشفيل، والتي جمعت نحو 56 مليون دولار حتى الآن، إنها تتوقع إغلاق الصفقة في الربع الرابع من عام 2022. ولم تذكر قيمة الصفقة، وتقول مجلة "فوربس" (Forbes) إن المغني يي يمتلك ثروة تقدّر بملياري دولار.

وبارلر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بين المحافظين الأميركيين، وفقا لرويترز. وقد أطلقت في 2018، وأعيدت إلى متاجر تطبيقات "غوغل" (Google) و"آبل" (Apple) بعد إزالتها في أعقاب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2021.

وأنشأت بارلر في الشهر الماضي "شركة أما" جديدة تحت اسم "بارليمنت تكنولوجيز"، ضمن عملية إصلاح شاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بارليمنت تكنولوجيز، جورج فارمر، في مقابلة مع رويترز الاثنين، إن محادثات الصفقة مع يي بدأت حديثا، بعد أسبوع الموضة في باريس.

وارتدى يي في أسبوع الموضة في باريس يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الثاني قميصًا مزينًا بعبارة: "حياة البيض مهمة" (White Lives Matter).

وبعد 4 أيام، نشر منشورات على حسابه في "إنستغرام" (Instagram) وصفتها مجموعات يهودية بأنها معادية للسامية. وقامت "ميتا" (META)، الشركة الأم التي تمتلك إنستغرام و"فيسبوك" (Facebook)، بحظر حساب يي من إنستغرام بسبب المنشورات.

انتقل يي بعد ذلك إلى تويتر، حيث نشر في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ عامين؛ وسرعان ما أغلقت منصة تويتر حسابه.

وقال الرئيس التنفيذي فارمر إن صفقة بارلر جاءت بسرعة، وحصلت بارلمنت على "فرصة" لإغلاق الصفقة.

ورفض فارمر التعليق بخصوص تضمّن الصفقة غرامة مالية في حالة تراجع أي من الطرفين عن اتمامها.

وكان قد أنهى يي في سبتمبر/أيلول شراكته مع شركة بيع الملابس بالتجزئة (Gap)، بينما قالت شركة تصنيع السلع الرياضية الألمانية (Adidas) في السادس من أكتوبر/تشرين الأول إنها تراجع شراكتها التجارية مع مغني الراب.

ويبدو أن يي قد انضم إلى منصة بارلر يوم الاثنين وكان لديه نحو 91 متابعًا وقت الإعلان، ولديه الآن 3900 متابع.

وقال مغني الراب في بيان "في عالم تعدّ فيه الآراء المحافظة مثيرة للجدل، علينا أن نتأكد أن لنا الحق في التعبير عن أنفسنا بحرية".

ويقول فارمر إن بارلر لديها 16.5 مليون مستخدم مسجل. وتقدر شركة الأبحاث "آبتوبيا" (Apptopia) أن المنصة قد تم تثبيتها 11.7 مليون مرة منذ إطلاقها، مع ما يقدر بـ40 ألف مستخدم نشط يوميًّا.