وكالة الأمن السيبراني القطرية حذّرت منها.. غوغل تكتشف ثغرات خطيرة في متصفح "كروم"

حذَّرت الوكالةُ الوطنيةُ للأمن السيبراني في قطر من ثغرة أمنية عالية الخطورة في متصفح غوغل كروم (Google Chrome).

ونبّهت الوكالة -في تغريدة عبر حسابها الرسمي على صفحتها في تويتر- إلى أن شركة غوغل أعلنت عن اكتشاف عدة ثغرات أمنية خطيرة في مُتصفحها الشهير غوغل كروم.

توصي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بإجراء تحديثات عاجلة لمتصفح جوجل "chrome"، وذلك لوجود ثغرات أمنية خطيرة.#لفضاء_سيبراني_آمن #الوكالة_الوطنية_للأمن_السيبراني pic.twitter.com/5Wz3DPTJBx — الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (@NcsaQatar) October 13, 2022

وأكدت غوغل الأخبار على مدونة متصفح كروم الرسمية، مشيرة إلى أن الأخطاء تؤثر على نسخ كروم التي تعمل على أنظمة التشغيل ويندوز (Windows) و"ماك أو إس" (macOS) ولينوكس (Linux).

وأصدرت غوغل نسخة كروم محدثة (Chrome 106.0.5249.119) لمكافحة التهديدات، وطلبت من مستخدمي المتصفح في جميع أنحاء العالم إجراء تحديث عاجل، بعد أن أبلغت غوغل عن عثورها على 6 أخطاء أمنية "عالية" الخطورة.