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وكالة الأمن السيبراني القطرية حذّرت منها.. غوغل تكتشف ثغرات خطيرة في متصفح "كروم"

Google Chrome Web browser- - ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 02: Logos of Google Chrome are seen on the screens of smart phone and laptop in Ankara, Turkey on September 02, 2018.
غوغل: الأخطاء تؤثر على جميع نسخ كروم (الأناضول)
14/10/2022

حذَّرت الوكالةُ الوطنيةُ للأمن السيبراني في قطر من ثغرة أمنية عالية الخطورة في متصفح غوغل كروم (Google Chrome).

ونبّهت الوكالة -في تغريدة عبر حسابها الرسمي على صفحتها في تويتر- إلى أن شركة غوغل أعلنت عن اكتشاف عدة ثغرات أمنية خطيرة في مُتصفحها الشهير غوغل كروم.

وأكدت غوغل الأخبار على مدونة متصفح كروم الرسمية، مشيرة إلى أن الأخطاء تؤثر على نسخ كروم التي تعمل على أنظمة التشغيل ويندوز (Windows) و"ماك أو إس" (macOS) ولينوكس (Linux).

وأصدرت غوغل نسخة كروم محدثة (Chrome 106.0.5249.119) لمكافحة التهديدات، وطلبت من مستخدمي المتصفح في جميع أنحاء العالم إجراء تحديث عاجل، بعد أن أبلغت غوغل عن عثورها على 6 أخطاء أمنية "عالية" الخطورة.

المصدر : مواقع إلكترونية