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تقنية جديدة "مخفية".. سامسونغ تنقل كاميرات الهواتف إلى مرحلة أخرى

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 05: Visitors have a look at the new Samsung Galaxy Fold smartphone at the 2019 IFA home electronics and appliances trade fair on September 05, 2019 in Berlin, Germany. The 2019 IFA fair will be open to the public from September 6-11. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
التكنولوجيا الجديدة ظهرت في طلب براءة اختراع قدمته سامسونغ إلى كيبرس (غيتي)
1/10/2022

مع الأخذ في الاعتبار الهوس العالمي بتقنية التعرف على الوجه، تحدثت تقارير أن شركة التكنولوجيا الكورية الكبرى "سامسونغ" (Samsung) تعمل على نظام كاميرا للتعرف على الوجه يتضمن كاميرتين تحت الشاشة.

وكُشفت التكنولوجيا الجديدة في طلب براءة اختراع قدمته سامسونغ إلى "كيبرس" (KIPRIS) (خدمة معلومات حقوق الملكية الفكرية الكورية) في مارس/آذار 2021. ونُشرت الأسبوع الماضي الوثيقة المعنية وقد حصلت عليها صحيفة هولندية.

عمل الكاميرا في الموبايل
سامسونغ ضمّنت التكنولوجيا الجديدة على سلسلة هواتف "غالاكسي فولد" لغايات التجربة فقط (مواقع إلكترونية)

ويمكن أن تساعد التقنية الجديدة في الحصول على صور متعددة للمستخدم من زاويتين لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للوجه بشكل أفضل واستخدامه لأغراض المصادقة.

عمل الكاميرا في الموبايل
التقنية الجديدة تساعد في الحصول على صور متعددة من زاويتين لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد (مواقع إلكترونية)

وقال التقرير إن سامسونغ ضمّنت التكنولوجيا الجديدة على سلسلة هواتف "غالاكسي فولد" (Galaxy Fold) الخاص بها، ولكن فقط لغايات التجربة. ولا تذكر براءة اختراع التكنولوجيا الجديدة كثيرا من التفاصيل.

ومع ذلك، فالوثيقة تعرض نموذجًا بالحجم الطبيعي لهاتف عادي من طراز "فولد" مع كاميرتين؛ واحدة في الأعلى والأخرى في الأسفل.

وتتطرق براءة الاختراع أيضا إلى قياس حجم بؤبؤ العين. فوفقًا للتقرير، حجم بؤبؤ العين يجب أن يختلف اعتمادًا على ظروف الإضاءة، ويمكن استخدام هذه الخاصية كإجراء أمني إضافي لتعزيز نظام الحماية ضد استخدام أشياء مثل الصور أو الأقنعة لخداع مصادقة الوجه.

عمل الكاميرا في الموبايل
حجم بؤبؤ العين يجب أن يختلف اعتمادًا على ظروف الإضاءة (مواقع إلكترونية)
المصدر : مواقع إلكترونية