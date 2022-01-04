تعتبر مسيرة "درون هنتر" (Drone Hunter) شرطي السماء، فهي طائرة بدون طيار بنتها شركة "فورتيم تكنولوجيز" (Fortem Technologies) لتطارد المسيرات الأخرى كما يوحي اسمها.

ويدعم الذكاء الاصطناعي المسيرة الجديدة كما يتم توجيهها بالرادار لاقتناص هدفها، وتطلق شبكة على المسيّرة الأخرى وتسحبها إلى موقع إيداع آمن. ولا ينتج عن هذا العمل أضرار جانبية كبيرة على المسيرة الضحية.

يقول جيم هاوسنجر، نائب رئيس إدارة البرامج في "فورتيم تكنولوجيز": بعد سلسلة من التقييمات مع الجيش الأميركي، كان التقييم التشغيلي لنظام "درون هنتر" جاهزًا. تحديث البرنامج مكن الشركة من إجراء بعض التغييرات التي طلبها الجيش ومنها تشديد خوارزميات الاستهداف الخاصة بهم. وأضاف أن الاختبار الأخير كان له معدل أداء أعلى من الاختبار السابق.

ونجحت "درون هنتر" في هزيمة مجموعة من المركبات الجوية غير المأهولة من نوع "غروب 1" (Group 1) ذات الأجنحة الدوارة والثابتة، وهي أنظمة صغيرة يبلغ وزنها الأقصى 20 رطلاً (9.1 كلغم) خلال اختبار الجيش الأميركي الأخير في أريزونا.

وتم دمج هذه المسيرة بشكل كامل مع نظام القيادة والسيطرة للدفاع الجوي المعروف باسم "فاد سي2" (FAAD C2) التابع للجيش، والذي كان يعمل بشكل مستقل تمامًا وهو مصمم لاعتراض والتقاط طائرات التهديد بدون طيار، وإيداعها في منطقة هبوط مخصصة آمنة.

الذكاء الاصطناعي يدعم "درون هنتر" ويتم توجيهها بالرادار لاقتناص هدفها (فورتيم تكنولوجيز) (مواقع إلكترونية)

ونجحت "درون هنتر" في قبول الأوامر والاشتباك في الاختبار باستخدام الرادارات المختلفة في الموقع الثابت للجيش، ومن خلال نظام متكامل من الطائرات الصغيرة المسيرة، حيث نجحت في الاشتباك مع الأهداف وإبطالها.

وأثناء الاختبار، تعاملت "درون هنتر" مع أهداف ذات أجنحة ثابتة وأجنحة دوارة بسرعات وحجم وارتفاعات مختلفة، وخصائص طيران في مهمات خطيرة من الناحية التشغيلية مع احتمالية عالية للقتل.

وتعاونت "فورتيم تكنولوجيز" بشكل وثيق مع مكتب القدرات السريعة التابع للجيش على مدار العامين الماضيين كجزء من برنامجهم لمكافحة الطائرات المسيرة. وتوفر "درون هنتر" حلا للطائرات المسيرة بشكل مخالف.

وصرح نائب رئيس إدارة البرامج في "فورتيم تكنولوجيز" ببيان صحفي بعد الاختبار "هذا الاختبار دليل إضافي على أن "درون هنتر" قادرة على التغلب على تهديدات الطائرات المسيرة في بيئة قتالية صارمة.

وأضاف "مع الاندماج الكامل في برنامج فاد سي2، يمكن للمشغلين استخدام درون هنتر كسلاح دفاعي ضد مجموعة واسعة من تهديدات الطائرات المسيرة الصغيرة، وهي من التهديدات التي تعد من أبرز اهتمامات قادة الجيش الأميركيين. إن جاهزية النظام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للعمل الفوري ليلاً أو نهارًا، أو في ظل رؤية محدودة دون الحاجة إلى طيار، تجعله أداة فعالة للغاية ضد التهديدات".

ومع احتشاد الطائرات المسيرة في السماء، يتم اتخاذ تدابير مضادة، مثل حظر الطيران فوق بعض الأماكن. وعند الضرورة، يتم استخدام تقنيات مضادة لمنع الطائرات المسيرة الفضولية. وتتضمن بعض التقنيات المضادة إطلاق النار على المسيرة غير المرغوب فيها ببندقية آلية.