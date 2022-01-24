يعمل تطبيق الدردشة الشهير واتساب (WhatsApp) المملوك لشركة ميتا (Meta) على طرح ميزة جديدة في تحديثه القادم، وهي ميزة طالما انتظرها مستخدمو التطبيق الذين يرغبون في نقل محادثاتهم بين أجهزة أندرويد (Android) و"آي أو إس" (iOS).

تم رصد هذه الميزة أول مرة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب 22.2.74 لنظام التشغيل آي أو إس، ويبدو أنها تؤكد ما ذكره موقع "وابيتا إنفو" (WABetaInfo) المشهور بنشر أخبار الإصدارات التجريبية، إذ أشار إلى وجود خاصية في نظام أندرويد أيضا في تحديث سابق يعمل على نقل المحادثات.

ويشير كلا التحديثين إلى ميزة قد تتيح لك نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آي أو إس باستخدام تطبيق "موف تو آي أو إس" (Move to iOS).

ومع ذلك، لن تكون عملية النقل سهلة، وستتطلب تثبيت التطبيق على كلا الجهازين، ومن المحتمل أن تتضمن اتصال واي فاي (WiFi). وطبعا هذه العملية لا تقارن بسهولة نقل المحادثات من خلال تطبيقات المراسلة الأخرى بتخزين ومزامنة بيانات المستخدم مع غوغل درايف (Google Drive) أو آي كلاود (iCloud) أو الخدمة السحابية الخاصة بهم.

وشارك "وابيتا إنفو" أيضًا بضع لقطات من شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة. وبناء على الصور، يبدو أن واتساب سيطلب الإذن قبل بدء عملية النقل، ثم سيطلب منك إبقاء التطبيق مفتوحا وهاتفك غير مقفل أثناء قيامه بترحيل محادثاتك.

وبدأ واتساب أولا السماح للمستخدمين بنقل سجلات الدردشة الخاصة بهم من أي أو إس إلى هواتف سامسونغ (Samsung) في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم وسّع الميزة لاحقًا لدعم عمليات نقل الدردشة من آي أو إس إلى هواتف غوغل بكسل (Google Pixel) والأجهزة التي تعمل على نظام أندرويد 12 (Android 12) الأخرى.

وقد يؤدي السماح للمستخدمين بنقل محادثاتهم من أندرويد إلى آي أو إس إلى حل مشكلة كانت تؤرق العديد من المستخدمين الذين يودون الانتقال من نظام إلى آخر، ولكن يبقى من غير الواضح حتى الآن الأجهزة التي ستدعم الميزة الجديدة، وكذلك موعد طرح هذه الميزة.