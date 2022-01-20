أصدرت الشركة الناشئة "بل ويذر إندستريز" (Bellwether Industries) -مقرها لندن- لقطات لأول رحلة لنموذج أولي لسيارتها الطائرة الخاصة "فولار" (Volar) من فئة "إي فتول" (eVTOL).

لم تكشف الشركة عن كثير مما يتعلق بالمواصفات الخاصة بالنموذج المصغر الذي يطلقون عليه داخليا رمز "أنتيلوب" (antelope).

و"إي فتول" اسم مختصر لتقنية "الإقلاع والهبوط الكهربائي العمودي" (electric vertical take-off and landing).

وجاءت هذه التكنولوجيا بفضل التقدم الكبير في الدفع الكهربائي والحاجة المتزايدة إلى مركبات جديدة للتنقل الجوي في المناطق الحضرية.

وأجرت "بل ويذر" ما لا يقل عن 8 اختبارات طيران أولية، وتهدف الشركة إلى طرح طائراتها التي تعمل بتقنية "إي فتول" في السوق كمركبة خاصة بحلول عام 2028.

صُمّمت طائرة "فولار" للسماح بالسفر داخل سيارة طائرة خاصة، وسيبلغ عرض النسخة النهائية نحو 10.5 أقدام (3.2 أمتار)، وستتسع لنحو 5 ركاب.

من ناحية أخرى، يبدو أن النسخة الأصغر بها مساحة لراكب واحد فقط ويكون توجيهه عن بُعد، في أول لقطات اختبار نشرتها "بل ويذر".

"بل ويذر" عرضت نموذجها الأولي "أنتيلوب" في معرض دبي الجوي في عام 2021 (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفي تقرير سابق، طار النموذج الأولي حتى 13 قدمًا (3.9 أمتار) بسرعة 25 ميلًا في الساعة (40 كم/ساعة) تقريبًا.

وكان يبدو النموذج الأولي مهتزًّا بعض الشيء أثناء الطيران، على الرغم من أنه من المهم التأكيد أن هذا نموذج اختبار مبكر.

كما يقول بل ويذر في الفيديو، ستوفر هذه الاختبارات بيانات لا تقدر بثمن لمساعدتهم على تحسين نظام طيرانهم.

وعرضت "بل ويذر" نموذجها الأولي "أنتيلوب" في معرض دبي الجوي في عام 2021. وقد جمعت الشركة حتى الآن مليون دولار من مستثمرين، وتسعى الآن إلى مزيد من الاستثمار لتطوير نموذجها الكامل الحجم.

وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني "نعتقد أن تنقل الأشخاص في السماء سيصبح أمرا واقعا في غضون السنوات العشر القادمة. لذلك، فإننا نخلق خيارًا لأي شخص للطيران في أي وقت وفي أي مكان إلى أي نقطة. والهدف النهائي للصناعات الرائدة هو بناء أسلوب حياة جديد وقيادة العالم نحو تنقل حضري أكثر شمولًا".

ووفقًا لبل ويذر، فإن نموذج "فولار" النهائي سينطلق على ارتفاعات تبلغ نحو 3 آلاف قدم، وتبلغ سرعته 135 ميلًا في الساعة (217 كم/ساعة).

ومن المتوقع أن تكون مدة البطارية بحدود 90 دقيقة، وهو ما يشبه نماذج سيارات الأجرة الطائرة، مثل طائرة "ليلمز" (Lilium’s) التي تستخدم تقنية "إي فتول" أيضا.

ولا تزال هناك حاجة إلى كثير من العمل على النموذج الأولي لشركة "بل ويذر"، وحتى شركات سيارات الأجرة الطائرة الأخرى مثل "فولوكوبتر" (Volocopter) لا تزال بحاجة إلى الحصول على شهادة طيران قبل أن تتمكن من إطلاق خدماتها المخطط لها في عام 2023.

ومع ذلك، يُظهر عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو للرحلة التجريبية أن التنقل باستخدام تقنية "إي فتول" أصبح الآن على الأرجح مسألة وقت.