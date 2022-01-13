شاهد.. هل يصمد "آيفون 13برو ماكس" في اختبارات مدمر الهواتف؟

تمكن زاك نيلسون، المعروف بأنه أكثر شخص يحب تدمير الهواتف الحديثة على قناته "جيري ريغ إيفريثنغ" (JerryRigEverything) على موقع يوتيوب، من اختبار هاتف آبل الحديث "آيفون 13 برو ماكس" (iPhone 13 Pro Max) على تحمل أقسى الاختبارات.

ويشتهر نيلسون على قناته "باختبار المتانة" الذي ينقسم إلى عدة أقسام منها مقاومة الخدش والحرق والانحناء، وذلك للتأكد من متانة الهاتف.

ومن بين أصعب الاختبارات التي خضع لها الهاتف كان اختبار قدرات الشاشة على مقاومة الخدوش، فبعد أن حاول الخبير تجريح الشاشة بأداة حادة أظهر زجاجها مقاومة ممتازة للخدش.

وكذلك أظهر الزجاج الواقي لكاميرات الهاتف أيضا مقاومة جيدة جدا للخدوش، إذ لم يتعرض للأذى تقريبا عند محاولة خدشه بشفرة معدنية، أما إطارات الهاتف فبدت عليها خدوش واضحة بعد نفس الاختبار.

أما اختبار تحمل النار فكانت نتائجه مدهشة، فقد أظهر القدرة الممتازة لشاشة الهاتف على تحمل اللهب، فبعد تعريضها للنار أكثر من نصف دقيقة استمرت في العمل بشكل فعال.