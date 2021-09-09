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بالفيديو.. سيارة من تسلا قريبا بدون عجلة قيادة ولا مكابح

9/9/2021

ذكرت مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية أن سيارة كهربائية مستقلة بالكامل، خالية من عجلة القيادة والدواسات، يمكن طرحها في السوق بواسطة شركة تسلا (Tesla) عام 2023، مما سيحدث ثورة في صناعة السيارات بأكملها.

وأكد إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، في اجتماع داخلي بداية الشهر الجاري، رغبته في إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة، لا تكون للدواسات وعجلة القيادة أي فائدة فيها، مضيفا أن هذه السيارة يمكن أن ترى النور عام 2023.

وقالت المجلة الفرنسية -نقلا عن موقع مجلة "كابيتال" الاقتصادية- أن سعر السيارة الجديدة البالغ 25 ألف دولار- يرجع إلى الجهود المبذولة في تصنيع بطاريات تسلا التي خفضت قيمتها بنسبة تزيد على 50%، مشيرة إلى أن مدى هذا النموذج يبلغ 400 كيلومتر دون تزود بالوقود.

وأشارت إلى أن هذه السيارة الذاتية القيادة بنسبة 100%، سيتم إنتاجها في الصين، لتصدر من هناك إلى جميع أنحاء العالم، ولن تصل الأسواق حتى عام 2023، بدلا مما أشارت إليه بعض التوقعات السابقة من أن صدورها قد يكون قبل نهاية العام المقبل.

ورأت المجلة أن هذا التأخير ضروري لمهندسي الشركة من أجل تطوير نظام قيادة مستقل بالكامل وقابل للتطبيق، لأن تسلا تريد إعادة النظر في جميع أدوات التحكم في التوجيه.

المصدر : مواقع إلكترونية

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