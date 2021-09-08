أعلنت "تويتر" (Twitter) عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بحذف حسابات من قائمة متابعيهم، وذلك دون الحاجة إلى حظرهم بشكل كامل عبر المنصة.

ونشر حساب الدعم الفني لتويتر صور للميزة الجديدة، التي أظهرت إمكانية حذف المتابعين من القائمة، فما عليك سوى النقر على قائمة النقاط الثلاث بجوار اسم المتابع، والنقر على "إزالة المتابع"، ولن تظهر تغريداتك تلقائيًا في مخططهم الزمني.

وعلق حساب تويتر في تغريدة له قائلا "أصبح من السهل مراقبة قائمة متابعيك.. الاختبار موجود الآن على الويب: قم بإزالة أحد المتابعين دون حظره". وأضاف: لإزالة متابع، انتقل إلى ملفك الشخصي وانقر على "المتابعون"، ثم انقر على أيقونة النقاط الثلاث وحدد "إزالة هذا المتابع".

We’re making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them. To remove a follower, go to your profile and click "Followers", then click the three dot icon and select "Remove this follower". pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx — Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

ووفقًا للتغريدة، هذا يختلف عن حظر شخص ما، حيث يتم منعه من قبل النظام من مشاهدة تغريداتك ومراسلاتك المباشرة (ويمنعك من فعل الشيء نفسه معهم). وتعد إزالة المتابع الجديدة من تويتر ميزة لإلغاء المتابعة عن بُعد، وهي طريقة ألطف لإنشاء مسافة بينك وبين شخص آخر على تويتر.

ويعد اختبار الوظائف من قبل المستخدمين قبل إدراجها ميزة رسمية على تويتر بمثابة تأكيد على أن الميزة الجديدة تحظى باهتمام المستخدمين ويمكن للناس الاستفادة منها. وهي أيضًا طريقة أخرى من تويتر لتحويل عادات مستخدميها إلى ميزات رسمية داخل النظام، كما حدث سابقا مع ميزات أخرى.

قد يكون الحل الأفضل للسيطرة على من يتابع تغريدات المستخدم هو التحكم بشكل أكثر دقة في من يمكنه رؤية التغريدات بشكل فردي عند إنشاء التغريدة نفسها، وتدرس تويتر إطلاق خيار "أصدقاء مقربون" (Close Friends) مثلما هي الحال في إنستغرام (Instagram)، ولكن في الوقت الحالي سيتعين على المستخدم تشذيب قائمة متابعيه بسهولة وهدوء.