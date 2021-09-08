البث الحي
تكنولوجيا|العالم

ميزة جديدة من تويتر تسمح بحذف المتابعين دون حظرهم

أصبح من السهل مراقبة قائمة متابعيك من خلال الميزة الجديدة (مواقع التواصل)
أصبح من السهل مراقبة قائمة متابعيك من خلال الميزة الجديدة (مواقع التواصل)
8/9/2021

أعلنت "تويتر" (Twitter) عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بحذف حسابات من قائمة متابعيهم، وذلك دون الحاجة إلى حظرهم بشكل كامل عبر المنصة.

ونشر حساب الدعم الفني لتويتر صور للميزة الجديدة، التي أظهرت إمكانية حذف المتابعين من القائمة، فما عليك سوى النقر على قائمة النقاط الثلاث بجوار اسم المتابع، والنقر على "إزالة المتابع"، ولن تظهر تغريداتك تلقائيًا في مخططهم الزمني.

وعلق حساب تويتر في تغريدة له قائلا "أصبح من السهل مراقبة قائمة متابعيك.. الاختبار موجود الآن على الويب: قم بإزالة أحد المتابعين دون حظره". وأضاف: لإزالة متابع، انتقل إلى ملفك الشخصي وانقر على "المتابعون"، ثم انقر على أيقونة النقاط الثلاث وحدد "إزالة هذا المتابع".

ووفقًا للتغريدة، هذا يختلف عن حظر شخص ما، حيث يتم منعه من قبل النظام من مشاهدة تغريداتك ومراسلاتك المباشرة (ويمنعك من فعل الشيء نفسه معهم). وتعد إزالة المتابع الجديدة من تويتر ميزة لإلغاء المتابعة عن بُعد، وهي طريقة ألطف لإنشاء مسافة بينك وبين شخص آخر على تويتر.

ويعد اختبار الوظائف من قبل المستخدمين قبل إدراجها ميزة رسمية على تويتر بمثابة تأكيد على أن الميزة الجديدة تحظى باهتمام المستخدمين ويمكن للناس الاستفادة منها. وهي أيضًا طريقة أخرى من تويتر لتحويل عادات مستخدميها إلى ميزات رسمية داخل النظام، كما حدث سابقا مع ميزات أخرى.

قد يكون الحل الأفضل للسيطرة على من يتابع تغريدات المستخدم هو التحكم بشكل أكثر دقة في من يمكنه رؤية التغريدات بشكل فردي عند إنشاء التغريدة نفسها، وتدرس تويتر إطلاق خيار "أصدقاء مقربون" (Close Friends) مثلما هي الحال في إنستغرام (Instagram)، ولكن في الوقت الحالي سيتعين على المستخدم تشذيب قائمة متابعيه بسهولة وهدوء.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

تويتر في موقف صعب من جديد.. الهند تهددها ونيجيريا منعتها وحذرت من يستخدمها

منعت تويتر في نيجيريا وهددت السلطات من يحاول التحايل على الحظر المفروض بمواجهة أقسى العقوبة، كما هددت الهند الشركة بأنها ما لم تمتثل لقواعد الحكومة الجديدة المنظمة لوسائل التواصل فإنها ستواجه عقوبات.

6/6/2021
المزيد من تكنولوجيا

بالفيديو.. مهندس مصري يقوم بتحويل الهواء إلى ماء

تطبيقات ذكية داخل أجسادنا وتحرير جيني يشفيان البشرية من أمراضها المستحيلة

تم تصميم الدوائر البيولوجية الاصطناعية لتعمل داخل الخلايا وتستجيب بسرعة للتغيرات في نشاط الجينات (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد كيف استطاع طالبان جامعيان من شمال سوريا إطلاق أول طائرة مسيّرة بإمكانات بسيطة

(الجزيرة)

هل انعكس تطور التكنولوجيا على الطلاب؟…التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة

استخدام تقنيتي الواقع الافتراضي والمعزز بدأ قبل عدة سنوات لكنه تأخر في دخول المدارس (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

تشريعيات المغرب.. التجمع الوطني للأحرار يتصدر وتراجع كبير للعدالة والتنمية

جانب من عمليات الفرز في أحد مراكز الاقتراع بالرباط (الأناضول)

انتخابات المغرب.. "الأحرار" يتصدر النتائج الأولية و"العدالة والتنمية" ثامنا ونسبة تصويت كبيرة

اقتراع أمس في المغرب تضمن التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية (الأناضول)

التنين والصياد.. أن يكتب المطارد زكريا الزبيدي ما سوف يكون وينتصر

زكريا الزبيدي محمولا على الأكتاف في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، صورة تعود إلى أواخر الانتفاضة الثانية عام 2004 (رويترز)

الأسير العنيد محمود العارضة.. هكذا انتزع حريته من الاحتلال في المحاولة الثالثة

فتحية العارضة والدة الأسير محمود تحمل صورته (الجزيرة نت)