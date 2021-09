أعلنت "تويتر" (Twitter) عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بحذف حسابات من قائمة متابعيهم، وذلك دون الحاجة إلى حظرهم بشكل كامل عبر المنصة.

ونشر حساب الدعم الفني لتويتر صور للميزة الجديدة، التي أظهرت إمكانية حذف المتابعين من القائمة، فما عليك سوى النقر على قائمة النقاط الثلاث بجوار اسم المتابع، والنقر على "إزالة المتابع"، ولن تظهر تغريداتك تلقائيًا في مخططهم الزمني.

وعلق حساب تويتر في تغريدة له قائلا "أصبح من السهل مراقبة قائمة متابعيك.. الاختبار موجود الآن على الويب: قم بإزالة أحد المتابعين دون حظره". وأضاف: لإزالة متابع، انتقل إلى ملفك الشخصي وانقر على "المتابعون"، ثم انقر على أيقونة النقاط الثلاث وحدد "إزالة هذا المتابع".

We’re making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.

To remove a follower, go to your profile and click "Followers", then click the three dot icon and select "Remove this follower". pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021