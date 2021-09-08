البث الحي
تكنولوجيا|العالم

بالفيديو.. مهندس ميكاترونيكس مصري يحول الهواء إلى ماء بواسطة روبوت

8/9/2021-|آخر تحديث: 8/9/202110:33 PM (مكة المكرمة)

يستطيع مهندس ميكاترونيكس مصري تحويل الهواء إلى ماء بفضل إنسان آلي (روبوت) صممه ليستخرج الرطوبة من الهواء ويحولها إلى ماء باستخدام الذكاء الاصطناعي.

واستلهم المهندس محمد الكومي (28 عاما) من رحلات وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لكوكب المريخ تصميم الروبوت ليعمل في ظروف مناخية مشابهة لتلك الموجودة على الكوكب الأحمر، والمعروف بطقسه المشبع بنسب عالية من الرطوبة، لكنه جاف جدا.

ويقول الكومي إن الروبوت إيلو (ELU) يمكنه استخلاص الرطوبة من الهواء على المريخ وتحويلها إلى ماء للشرب، موضحا أن الإنسان الآلي سُمي "إيلو" لأنها تعني "الحياة" باللغة الإستونية، ونسبة إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا (Tesla) وسبيس إكس (SpaceX)، الذي يعده الكومي قدوته في الحياة العملية.

ويقول الكومي إن هذه التكنولوجيا زهيدة الثمن والمدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنتاج كميات كبيرة من الماء باستخدام طاقة أقل والاستعانة بالبوليمرات، وأضاف أن "إيلو يستخدم تكنولوجيا جديدة في فصل المياه عن الهواء الجوي. ومن المعروف أن مناخ المريخ عالي الرطوبة لكنه من دون مياه؛ لذلك فإن إيلو -الذي يعني الحياة- يمكن أن ينشئ حياة على المريخ. هناك تقنيات كثيرة لكن هذه التقنية تتميز بأنها سريعة وتنتج مياها نقية بكمية أكبر".

استغرق الوصول إلى التصميم النهائي لإيلو 9 أشهر، ويقول الكومي إن تكلفته تبلغ نحو 250 دولارا، وأضاف الباحث الشاب -الحاصل على جائزة جنيف للاختراعات عام 2021، والميدالية الفضية في مجال الذكاء الاصطناعي- إن تكلفة إنتاج لتر واحد من الماء عن طريق إيلو تتراوح بين 1.5 و2 سنت، مقارنة مع 20 سنتا لإنتاج لتر من الماء باستخدام تكنولوجيا أخرى.

ويأمل الكومي نجاح مشروعه الذي موّله بنفسه في الاستخدام على نطاق واسع، ليس فقط على كوكب المريخ، بل في مناطق على الأرض تقل فيها الموارد المائية. وقال "أستطيع عمل محطات تولّد أكتر من 5 آلاف لتر من المياه في اليوم، وممكن أن تصل إلى 50 ألف لتر في اليوم. ويمكن استخدامها في أي منطقة صحراوية فقيرة في مصادر المياه الطبيعية مثل الأنهار أو الآبار".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

شاهد- إنتاج سيارة "تسلا واي" بواسطة الروبوتات

عانت تسلا خلال العام الحالي العديد من المصاعب في مجال سلامة سياراتها الكهربائية، وقد نشرت هذه الشركة الأميركية فيديو لمصنعها الضخم بالصين والذي يدار من قبل الروبوتات في أغلب أجزائه.

29/8/2021
المزيد من تكنولوجيا

من دون حظرهم.. تويتر تمكّن المستخدمين من حذف المتابعين بطريقة لائقة

أصبح من السهل مراقبة قائمة متابعيك من خلال الميزة الجديدة (مواقع التواصل)

تطبيقات ذكية داخل أجسادنا وتحرير جيني يشفيان البشرية من أمراضها المستحيلة

تم تصميم الدوائر البيولوجية الاصطناعية لتعمل داخل الخلايا وتستجيب بسرعة للتغيرات في نشاط الجينات (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد كيف استطاع طالبان جامعيان من شمال سوريا إطلاق أول طائرة مسيّرة بإمكانات بسيطة

(الجزيرة)

هل انعكس تطور التكنولوجيا على الطلاب؟…التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة

استخدام تقنيتي الواقع الافتراضي والمعزز بدأ قبل عدة سنوات لكنه تأخر في دخول المدارس (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

تشريعيات المغرب.. التجمع الوطني للأحرار يتصدر وتراجع كبير للعدالة والتنمية

جانب من عمليات الفرز في أحد مراكز الاقتراع بالرباط (الأناضول)

انتخابات المغرب.. "الأحرار" يتصدر النتائج الأولية و"العدالة والتنمية" ثامنا ونسبة تصويت كبيرة

اقتراع أمس في المغرب تضمن التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية (الأناضول)

التنين والصياد.. أن يكتب المطارد زكريا الزبيدي ما سوف يكون وينتصر

زكريا الزبيدي محمولا على الأكتاف في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، صورة تعود إلى أواخر الانتفاضة الثانية عام 2004 (رويترز)

الأسير العنيد محمود العارضة.. هكذا انتزع حريته من الاحتلال في المحاولة الثالثة

فتحية العارضة والدة الأسير محمود تحمل صورته (الجزيرة نت)