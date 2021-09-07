نجح طالبان سوريان من طلاب جامعة الشام بريف حلب شمالي سوريا في صناعة طائرة مسيّرة عن بعد، بإمكانات متواضعة وعمل دؤوب.

الطالبان محمد حاج أمين وزميله عيد سلطان وهما في السنة الأخيرة في كلية الهندسة بقسم الميكاترونيكس كانا أنجزا هذا العمل ليكون مشروع تخرج بناء على طلب أحد أساتذة القسم في الجامعة.

وقال محمد حاج أمين إن هنالك محركا رئيسيا مسؤولا عن عملية إقلاع الطائرة، إضافة إلى محركات مثبتة على الأجنحة والذيل من أجل تحقيق توازن الطائرة وعمليات الالتفاف بجميع الاتجاهات، من خلال جهاز تحكم عن بعد يعمل بدارة كهربائية بنظام إرسال الأوامر واستقبالها.

وأضاف حاج أمين في حديث للجزيرة نت أن لغة البرمجة المستخدمة في الطائرة هي لغة مزامنة بين المرسل والمستقبل، وهي لغة بسيطة وغير معقدة تم اعتمادها بتحميل برنامجها.

وأشار حاج أمين إلى أن الإمكانات المتوفرة كانت محدودة جدا لصناعة الطائرة ذات الجناح، والمواد المستخدمة كانت عبارة عن ألواح من الألمنيوم والفلين، في حين قدمت لهما الجامعة المعدات التقنية الأخرى من خلال المخبر الجامعي.

وحسب حاج أمين، فإن صناعة الطائرة كانت لهدفين هما مشروع التخرج، والاعتماد عليها في الشأن التعليمي للطلاب بالقسم.

في حين قال الطالب عيد سطان، شريك محمد في المشروع، إن العمل استمر مدة 8 أشهر، مشيرا إلى أن أهم عامل للنجاح هو دعم الأستاذ المشرف على المشروع، من أجل الوصول إلى تثبيت الطائرة في الهواء وتوازنها بارتفاع 300 متر وقطر 200 متر.