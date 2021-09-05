مقطوعة جديدة لبيتهوفن من اختراع الذكاء الاصطناعي

يرفع المايسترو غيّوم بيرنيه عصاه بلطف فتبدأ الأوركسترا بالعزف أمام جمهور يترقب بفارغ الصبر ليرصد ما يدلّ على أسلوب بيتهوفن في اللحن الذي يتردد صداه في القاعة.

ما سمعه جمهور لوزان للتوّ هو عزف لعمل مستوحى من حفنة من النوتات الموسيقية التي دوّنها الملحن الألماني اللامع، ربما تكون أجزاء من سيمفونيته العاشرة. وأُنجِز هذا العمل الجديد بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل ساعات قليلة فحسب من تولّي أوركسترا "نيكسوس" عزف المقطوعة الموسيقية الوليدة.

وقال قائد الأوركسترا لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام من العرض الأول لمقطوعة "بيتهوفان 10.1" (BeethovANN Symphony 10.1) المستحدثة "نحتاج إلى بعض الوقت لطبع نسخ النوتات والتوجه إلى الموقع، حيث سنجري تدريبات، على أن نعزفها في مساء اليوم نفسه ضمن حفلة موسيقية".

والأحرف "إيه إن إن" (ANN) التي أضيفت إلى اسم بيتهوفن في هذا المشروع الجديد ما هي إلا الأحرف الأولى لعبارة "الشبكة العصبية الاصطناعية" (Artificial Neural Network)، وهي أحد أشكال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بيرنيه "نحن لا نعرف حقا ما ستكون النتيجة. ثمة جانب غير متوقع إلى حدّ ما، لكن ما يجب فهمه هو أن المهم ليس النتيجة، بل العملية نفسها".

يقف وراء "بيتهوفان 10.1" فلوريان كولومبو عازف التشيلو الذي كرّس سنوات عدة لمشروع تعليم الآلة أصول التلحين على طريقة أعظم الموسيقيين في التاريخ.

وفتح فلوريان كولومبو ملف "السمفونية 10.1" على شاشة كبيرة، وبنقرة واحدة حصل على النوتة النهائية للمقطوعة التي تستغرق نحو 5 دقائق.

وبعد بعض التعديلات التي أجراها غيّوم بيرنيه، عُزفت المقطوعة أمام الجمهور في المساء نفسه، في انتظار عرض آخر في اليوم التالي.

"إيه إن إن" التي أضيفت إلى اسم بيتهوفن "BeethovANN" في هذا المشروع الجديد ما هي إلا الأحرف الأولى لعبارة "الشبكة العصبية الاصطناعية" بالإنجليزية (بيكسابي)

وعلّق القائد قائلا "إنه لأمر رائع أن نرى ذلك… إنها بمثابة ولادة". وأضاف "يبدو لي من الناحية الموسيقية أن المقطوعة تنتمي إلى عصر بيتهوفن، لذلك يمكن اعتبارها نجاحا".

وخلال التدرب على الأداء، قال فلوريان كولومبو "أشعر بتأثر كبير بالطبع، وأرى الابتسامات على وجوه الموسيقيين…. في المقطوعة لمسة بيتهوفن لكنها في الحقيقة ’بيتهوفان‘ (بالذكاء الاصطناعي)، إنه أمر يستحق الاكتشاف".

ولاحظ أن "بعض الأشياء فيها جيدة جدا، في حين أن البعض الآخر بعيد عن الأسلوب. ولكنها ممتعة، وربما تفتقر إلى شرارة العبقرية".

وأول ما عمل عليه كولومبو -الباحث في المعلوماتية في المعهد الفدرالي المرموق للتكنولوجيا في لوزان- هو تلقين الشبكات العصبية الاصطناعية باستخدام الرباعيات الوترية الـ16 لبيتهوفن، ثم جعل تقنية الذكاء الاصطناعي هذه تتولى تأليف مقطوعة انطلاقا من أجزاء كان يمكن أن تصبح السيمفونية العاشرة.

وأوضح أن "الفكرة تتمثل في النقر على الزر والحصول على النوتات الكاملة للأوركسترا السيمفونية بأكملها، من دون أي تدخل غير العمل الذي قمت به في الأساس". وأشار إلى أنه بدأ العمل على هذا المشروع "منذ ما يقرب من 10 سنوات".

ويهدف الباحث -الذي يعدّ لتأسيس شركة ناشئة- إلى جعل التأليف الموسيقي في متناول الجميع، و"توفير هذه الأدوات للموسيقيين المحترفين والموسيقيين الهواة وفرق الأوركسترا، بحيث يمكن للجميع -بما في ذلك عامة الجمهور- التأليف بطريقة مسلية واستخدام هذه الأدوات للتعبير عن أنفسهم في التأليف الموسيقي، وإنشاء نوتات مناسبة لاحتياجات محددة أو لمجرد التسلية".

أما بالنسبة إلى أولئك الذين يرون أنها إهانة لبيتهوفن، فإن لدى بيرنيه إجابة جاهزة "إنها ليست إهانة على الإطلاق؛ فالملحنون في ذلك الوقت كانوا جميعا طليعيين، وكانوا دائما يبحثون عن طرق جديدة للعمل".