البث الحي
تكنولوجيا|العالم

خوارزمية على فيسبوك تخلط بين أشخاص سود والقرود

القضية تسلط الضوء على حدود تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها فيسبوك بانتظام سعيًا إلى جعل خدمتها ملائمة لتفضيلات كل واحد من مستخدميها (الفرنسية)
القضية تسلط الضوء على حدود تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها فيسبوك بانتظام سعيًا إلى جعل خدمتها ملائمة لتفضيلات كل واحد من مستخدميها (الفرنسية)
4/9/2021

سألت خوارزمية على فيسبوك (Facebook) عددًا من المستخدمين إن كانوا يرغبون في مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو عن القردة تحت شريط فيديو نشرته صحيفة شعبية بريطانية يظهر فيه أشخاص سود، حسب ما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية أمس الجمعة.

ويظهر مقطع الفيديو -الذي أوردته صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) قبل أكثر من عام- رجلا أبيض يستنجد بعناصر الشرطة ضد رجال سود، ولا يظهر فيه سوى أشخاص، ولا توجد فيه قردة.

لكن الغريب هو سؤال المنصة في قسم التوصيات عن رغبة المستخدمين في "مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو عن القردة"، وخيّرتهم بين الموافقة والرفض، حسب لقطة شاشة نشرتها على "تويتر" المصممة السابقة لدى شبكة التواصل الاجتماعي دارسي غروفز.

وكتبت غروفز في تعليقها "إنه أمر مشين"، داعية زملاءها السابقين في فيسبوك إلى إثارة القضية.

وقالت ناطقة باسم فيسبوك -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- "من الواضح أن هذا خطأ غير مقبول"، مضيفةً "نعتذر لكل من اطلع على هذه التوصيات المهينة".

وأوضحت أن فيسبوك سارعت إلى إلغاء تفعيل أداة التوصية في هذا الموضوع "بمجرد اكتشاف ما حصل، من أجل التحقيق في أسباب المشكلة ومنع تكرارها".

وتابعت قائلةً "كما سبق وقلنا، رغم أننا أدخلنا تحسينات على أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا، فإننا نعلم أنها ليست مثالية، وأن علينا تحقيق المزيد من التقدم" في هذا المجال.

وتسلط القضية الضوء على حدود تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الشبكة بانتظام، سعيًا منها إلى جعل خدمتها ملائمة لتفضيلات كل واحد من مستخدميها البالغ عددهم 3 مليارات شهريًّا.

كذلك تستخدم فيسبوك هذه التقنيات على نطاق واسع في الإشراف على المحتوى، لرصد المنشورات والصور الإشكالية وحجبها حتى قبل أن يطلع عليها المستخدمون، لكن اتهامات بعدم محاربة العنصرية وغيرها من أشكال الكراهية والتمييز توجه بانتظام إلى الشبكة وإلى منافساتها.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

هل يمكن للذكاء الاصطناعي التفكير مثل البشر؟

العالم قبل الذكاء الاصطناعي ليس هو ذات العالم بعده، فالتغير يطال كل شيء حولنا، ويصل إلى كل القطاعات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة في تحسين كل منتج أو خدمة أو بنية تحتية موجودة.

14/7/2021

"المعضلة الاجتماعية".. 6 نصائح من وثائقي على نتفليكس لوقف تلاعب الخوارزميات بعقولنا

يرسم فيلم وثائقي جديد من نتفليكس (Netflix) صورة مقلقة لمدى إدمان الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي وكيف استفادت هذه الشبكات منه، مما دفع شركات التكنولوجيا إلى أن تصبح قوى عالمية من وراء هذه العملية.

21/9/2020

كيف تتلاعب الخوارزميات بالرأي العام؟

بدأت “حرب الهاشتاقات” عبر الفضاء الرقمي التونسي منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إقالته للحكومة وتجميد البرلمان وتوليه السلطات التنفيذية في 25 من يوليو الماضي

5/8/2021
المزيد من تكنولوجيا

الجريمة الإلكترونية.. هل تظهر المافيا الإيطالية من جديد بفضل العملات المشفرة ؟

المافيا حولت اهتمامها إلى الجريمة الإلكترونية ونقلت نشاطها إلى الويب المظلم (الألمانية)

سيبدون كالمجانين.. “أهاد” سلاح البحرية الأميركي الجديد لمنع الأعداء من الكلام

من غير المرجح أن يستخدم الجهاز الجديد في ساحة المعركة، والمحتمل أن يستخدم في السيطرة على الحشود الغاضبة أو المسيرات (الفرنسية)

الأكبر في تاريخ الشركة.. الاتحاد الأوروبي يغلظ غرامة على واتساب 4 أضعاف

&#34;واتساب&#34; أعلن مطلع العام الحالي عن تحديث لشروط الخدمة، أثار الجدل بين الكثير من مستخدميه حول العالم (غيتي)

البتكوين وشقيقاتها هي الحل.. هذه الطريقة المثلى لوقف هجمات برامج الفدية

يعطل القراصنة الأنظمة الحاسوبية التي تتحكم في منشآت حيوية ويرفضون فك التشفير إلا بعد الحصول على فدية (غيتي)
الأكثر قراءة
logo

السر وراء "إس-400".. هل اشتراها أردوغان لمواجهة انقلاب محتمل؟

مخاوف أميركية من حرب أهلية بأفغانستان.. معارك بين طالبان و"المقاومة الوطنية" للسيطرة على وادي بنجشير

(الجزيرة)

الاقتصاد العالمي يعاني من نقص في أشباه الموصلات.. ما أكثر القطاعات تضررا؟

بعض الشركات تخشى أن يمتد النقص في أشباه الموصلات إلى سنتين إضافيتين (شترستوك)

غارات روسية بإدلب.. النظام يمهل مقاتلي درعا حتى مساء اليوم للخروج وأهالي المدينة يناشدون ملك الأردن التدخل لوقف مأساتهم