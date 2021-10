حذّر موقع "ذا هاكر نيوز" (The Hacker News) التقني من سرقات بملايين الدولارات حدثت من خلال حملة اختراقات للأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" (Android) لأكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

وذكر الموقع التقني في تقرير مفصل أمس الأربعاء أن الحملة أصابت أصحاب الهاتف المحمول، المكتشفة حديثًا بحوالي 10 ملايين مستخدم من أكثر من 70 دولة عبر تطبيقات أندرويد التي تبدو غير ضارة وتشرك الأفراد في خدمات متميزة فيها بتكلفة 42 دولارا شهريًا دون علمهم.

Experts uncover a large-scale #Android Trojan campaign, dubbed GriftHorse, involving more than 100 malicious apps distributed through #Google Play and other app stores that stole MILLIONs of dollars from more than 100 MILLION users worldwide.https://t.co/QIcceGRL6i#infosec

— The Hacker News (@TheHackersNews) September 29, 2021