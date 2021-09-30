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تكنولوجيا

سرقة ملايين الدولارات حول العالم عبر أكثر من 100 تطبيق على أندرويد

بعض التطبيقات غير الموثوقة قد تحصل الأموال دون علم المستخدمين المسبق (رويترز)
بعض التطبيقات غير الموثوقة قد تحصل الأموال دون علم المستخدمين المسبق (رويترز)
30/9/2021

حذّر موقع "ذا هاكر نيوز" (The Hacker News) التقني من سرقات بملايين الدولارات حدثت من خلال حملة اختراقات للأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" (Android) لأكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

وذكر الموقع التقني في تقرير مفصل أمس الأربعاء أن الحملة أصابت أصحاب الهاتف المحمول، المكتشفة حديثًا بحوالي 10 ملايين مستخدم من أكثر من 70 دولة عبر تطبيقات أندرويد التي تبدو غير ضارة وتشرك الأفراد في خدمات متميزة فيها بتكلفة 42 دولارا شهريًا دون علمهم.

وأوضح أنه تم استخدام ما لا يقل عن 200 من تطبيقات الاختراق في الحملة المنظمة، مما جعلها واحدة من أكثر عمليات الاحتيال انتشارًا تم اكتشافها في عام 2021، وفق ما وصفه الموقع.

وأشار الموقع إلى أن أحد هذه التطبيقات المستخدمة في عمليات الاختراق وهو "Handy Translator Pro" جمع ما يصل إلى نصف مليون تحميل.

وقال باحثان متخصصان في المجال التقني في تقرير مشترك مع ذا هاكر نيوز "إن عمليات الاحتيال تتم من خلال ظهور تطبيقات أندرويد الضارة هذه، على أنها غير ضارة عند النظر إلى وصف المتجر والأذونات المطلوبة، ولكن هذا الإحساس الزائف بالثقة يتغيّر عندما يتم تحصيل رسوم على المستخدمين شهريًا مقابل الخدمة المتميزة التي يشتركون فيها دون علمهم وموافقتهم".

وأوضحا أن هذه الاختراقات لا تتم من خلال استغلال العيوب الموجودة في نظام تشغيل أندرويد، وإنما من خلال برمجة المستخدمين على تسجيل أرقام هواتفهم في خدمات الرسائل القصيرة المميزة عند تنزيل التطبيقات.

وأكد الموقع أن شركة "غوغل" (Google) حذفت هذه التطبيقات من متجر "بلاي" (Play)، مشددة على أن بعضها لا تزال متاحة في مستودعات تطبيقات الجهات الخارجية غير الموثوق فيها، مما يؤكد مرة أخرى المخاطر المرتبطة بتحميل التطبيقات العشوائية الجانبية وكيف يمكن أن تظهر كطريق تطفل للبرامج الضارة.

المصدر : وكالة سند

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