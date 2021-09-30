التحديث مجاني. إذا طلب منك الدفع مقابل تحديث، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.

أصدرت شركة "آبل" (Apple) تحديثات برامج لأجهزة "آيفون" (iPhone) و"آيباد" (iPad) والساعة الذكية، والتي ستضيف ميزات جديدة للأجهزة المتوافقة.

وأعلن مؤتمر مطوري الشركة، في يونيو/حزيران الماضي، أن نظام "آي أو إس 15" (iOS 15) يجلب طرقا جديدة للتعامل مع الإخطارات، وأدوات للفصل بين العمل والحياة المنزلية، والقدرة على إجراء مكالمات فيديو (FaceTime) مع غير مستخدمي "آبل" والمزيد.

إليك بعض التفاصيل، وفق تقرير نشرته صحيفة "غارديان" (The Guardian).

ما الأجهزة التي يمكنها الحصول على التحديث الجديد؟

يمكن لجميع هواتف "آبل" الذكية من "آيفون 6 إس" (iPhone 6S) أو الأحدث لعام 2015، بما في ذلك الجيل الأول من "آيفون إس إي" (iPhone SE).

يمكن أيضا تثبيت "آي أو إس 15" لجميع أجهزة آبل اللوحية من طراز "آيباد إير 2″ (iPad Air 2) لعام 2014، و"آيباد ميني 4" (iPad mini 4) لعام 2015، وآيباد من الجيل الخامس أو أحدث.

يمكن أيضا تثبيت "آي أو إس 15" لجميع ساعات آبل من السلسلة الثالثة لعام 2017 أو الأحدث.

كيف يمكنني الحصول عليه؟

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون أو آيباد ثم انتقل إلى عام – تحديث البرنامج. انقر فوق التثبيت إذا كان متاحا للتنزيل، ثم تحقق من ذلك ثم أعد التشغيل للتثبيت. يمكنك أيضا تثبيت التحديث عبر جهاز "ماك" (Mac) أو "آيتونز" (iTunes) على جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز.

يتطلب نظام "وتش أو إس 8" (WatchOS 8) جهاز "آيفون 6 إس" أو أحدث حتى يعمل بنظام إصدار "آي أو إس 15" أولا، ثم افتح تطبيق الساعة وانتقل إلى عام- تحديث البرنامج، لبدء التثبيت. ستحتاج إلى وضع الساعة الذكية على الشاحن الخاص بها لإكمال التحديث.

أكبر تغيير هو ميزة التركيز "Focus" (شترستوك)

كم ستكون التكلفة؟

التحديث مجاني. إذا طلب منك الدفع مقابل تحديث، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.

ما أهم المزايا؟

تمت إعادة تصميم الإشعارات لتكون أكثر وضوحا، مع شعارات التطبيق وصور جهات الاتصال. يمكن أيضا تجميع الإشعارات الأقل أهمية معا كملخص وتسليمها يوميا في الوقت الذي تختاره.

أكبر تغيير هو ميزة التركيز (Focus). يمكنك إنشاء ملفات تعريف، مثل العمل والمنزل والشخصية، وتعيين جهات الاتصال والتطبيقات التي يسمح لها بإخطارك بناء على ملف التعريف حتى لا تقاطع الرسائل الشخصية العمل، والعكس صحيح.

ويمكن أن يحتوي كل ملف تعريف أيضا على شاشة رئيسية مخصصة بحيث يؤدي تنشيط وضع التركيز على العمل إلى إظهار جزء فقط من التطبيقات المتعلقة بالعمل، على سبيل المثال: سيتم إخبار الأشخاص الذين يتصلون بك في تطبيق الرسائل أنك قمت بإسكات الإشعارات ويمكنهم اختيار إخطارك على أي حال إذا كان الأمر عاجلا. يمكن تحديث تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية لدعم الميزة أيضا.

تم نقل عناصر التحكم والعنوان وشريط علامات التبويب في متصفح "سفاري" (Safari) إلى أسفل الشاشة. ويمكن تجميع علامات التبويب وحفظها، كما يمكنك التمرير إلى اليسار واليمين للتبديل بينهما. لا تزال واجهة "علامة التبويب المفردة" ذات النمط القديم مع شريط العنوان، أعلى الشاشة، متاحة كخيار.

يمكنك البحث الصوتي مباشرة من شريط العناوين، وتثبيت ملحقات مشابهة لسفاري على سطح المكتب.

وسيقوم المتصفح الآن بمنع أدوات التتبع المعروفة من تحديد سماتك باستخدام عنوان "آي بي" (IP) الخاص بك، والترقية تلقائيا إلى حركة مرور الويب المشفرة عند توفرها.