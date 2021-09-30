Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
تكنولوجيا

ماذا نعرف عن إصدار "آي أو إس 15″؟

التحديث مجاني. إذا طلب منك الدفع مقابل تحديث، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.

تمت إعادة تصميم الإشعارات لتكون أكثر وضوحا مع شعارات التطبيق وصور جهات الاتصال (شترستوك)
تمت إعادة تصميم الإشعارات لتكون أكثر وضوحا مع شعارات التطبيق وصور جهات الاتصال (شترستوك)
30/9/2021

أصدرت شركة "آبل" (Apple) تحديثات برامج لأجهزة "آيفون" (iPhone) و"آيباد" (iPad) والساعة الذكية، والتي ستضيف ميزات جديدة للأجهزة المتوافقة.

وأعلن مؤتمر مطوري الشركة، في يونيو/حزيران الماضي، أن نظام "آي أو إس 15" (iOS 15) يجلب طرقا جديدة للتعامل مع الإخطارات، وأدوات للفصل بين العمل والحياة المنزلية، والقدرة على إجراء مكالمات فيديو (FaceTime) مع غير مستخدمي "آبل" والمزيد.

إليك بعض التفاصيل، وفق تقرير نشرته صحيفة "غارديان" (The Guardian).

ما الأجهزة التي يمكنها الحصول على التحديث الجديد؟

يمكن لجميع هواتف "آبل" الذكية من "آيفون 6 إس" (iPhone 6S) أو الأحدث لعام 2015، بما في ذلك الجيل الأول من "آيفون إس إي" (iPhone SE).

يمكن أيضا تثبيت "آي أو إس 15" لجميع أجهزة آبل اللوحية من طراز "آيباد إير 2″ (iPad Air 2) لعام 2014، و"آيباد ميني 4" (iPad mini 4) لعام 2015، وآيباد من الجيل الخامس أو أحدث.

يمكن أيضا تثبيت "آي أو إس 15" لجميع ساعات آبل من السلسلة الثالثة لعام 2017 أو الأحدث.

كيف يمكنني الحصول عليه؟

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون أو آيباد ثم انتقل إلى عام – تحديث البرنامج. انقر فوق التثبيت إذا كان متاحا للتنزيل، ثم تحقق من ذلك ثم أعد التشغيل للتثبيت. يمكنك أيضا تثبيت التحديث عبر جهاز "ماك" (Mac) أو "آيتونز" (iTunes) على جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز.

يتطلب نظام "وتش أو إس 8" (WatchOS 8) جهاز "آيفون 6 إس" أو أحدث حتى يعمل بنظام إصدار "آي أو إس 15" أولا، ثم افتح تطبيق الساعة وانتقل إلى عام- تحديث البرنامج، لبدء التثبيت. ستحتاج إلى وضع الساعة الذكية على الشاحن الخاص بها لإكمال التحديث.

أكبر تغيير هو ميزة التركيز "Focus" (شترستوك)

كم ستكون التكلفة؟

التحديث مجاني. إذا طلب منك الدفع مقابل تحديث، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.

ما أهم المزايا؟

تمت إعادة تصميم الإشعارات لتكون أكثر وضوحا، مع شعارات التطبيق وصور جهات الاتصال. يمكن أيضا تجميع الإشعارات الأقل أهمية معا كملخص وتسليمها يوميا في الوقت الذي تختاره.

أكبر تغيير هو ميزة التركيز (Focus). يمكنك إنشاء ملفات تعريف، مثل العمل والمنزل والشخصية، وتعيين جهات الاتصال والتطبيقات التي يسمح لها بإخطارك بناء على ملف التعريف حتى لا تقاطع الرسائل الشخصية العمل، والعكس صحيح.

ويمكن أن يحتوي كل ملف تعريف أيضا على شاشة رئيسية مخصصة بحيث يؤدي تنشيط وضع التركيز على العمل إلى إظهار جزء فقط من التطبيقات المتعلقة بالعمل، على سبيل المثال: سيتم إخبار الأشخاص الذين يتصلون بك في تطبيق الرسائل أنك قمت بإسكات الإشعارات ويمكنهم اختيار إخطارك على أي حال إذا كان الأمر عاجلا. يمكن تحديث تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية لدعم الميزة أيضا.

تم نقل عناصر التحكم والعنوان وشريط علامات التبويب في متصفح "سفاري" (Safari) إلى أسفل الشاشة. ويمكن تجميع علامات التبويب وحفظها، كما يمكنك التمرير إلى اليسار واليمين للتبديل بينهما. لا تزال واجهة "علامة التبويب المفردة" ذات النمط القديم مع شريط العنوان، أعلى الشاشة، متاحة كخيار.

يمكنك البحث الصوتي مباشرة من شريط العناوين، وتثبيت ملحقات مشابهة لسفاري على سطح المكتب.

وسيقوم المتصفح الآن بمنع أدوات التتبع المعروفة من تحديد سماتك باستخدام عنوان "آي بي" (IP) الخاص بك، والترقية تلقائيا إلى حركة مرور الويب المشفرة عند توفرها.

المصدر : غارديان

حول هذه القصة

أبل تطلق تحديث آي أو إس 6

أطلقت شركة أبل تحديثا لنظام التشغيل آي أو إس 6 لأجهزة آيفون وآيباد وآيبود تتش. ويستطيع المستخدمون الحصول على التحديث عبر وصل أجهزتهم بجهاز الحاسب وتشغيل تطبيق “آيتونز”.

19/9/2012

فيسبوك يحدّث المرسال لنظام آي أو إس

أطلقت فيسبوك الإصدار الثاني من تطبيقها “فيسبوك ماسنجر” لأنظمة آي أو إس، وقد شمل الإصدار الجديد عددا كبيرا من التحسينات أبرزها دعم نظام التشغيل الجديد آي أو إس 6 وشاشة آيفون 5 الأكبر، إضافة إلى تحسين سرعة أداء التطبيق وإصلاح بعض العيوب.

30/9/2012
المزيد من تكنولوجيا

احذر أن تكون منهم.. سرقة ملايين الدولارات حول العالم من خلال أكثر من 100 تطبيق على أندرويد

بعض التطبيقات غير الموثوقة قد تحصل الأموال دون علم المستخدمين المسبق (رويترز)

صنعها أكثر تعقيدًا مما يبدو.. لماذا تبني أمازون الألعاب؟

شعار &#34;أمازون للألعاب&#34; (Amazon Games) (الجزيرة)

هل أبرم فيسبوك تسوية لحماية زوكربيرغ؟

الدعوى تزعم أنه لو ذكر اسم زوكربيرغ شخصيا في الشكوى، لكان من الممكن أن يواجه غرامات كبيرة (الجزيرة)

الضغط يتصاعد على فيسبوك وأخواتها.. تيك توك يصل إلى مليار مستخدم شهريا

عدد مستخدمي تيك توك صعد من 289 مليونا في يوليو/تموز 2020 إلى أكثر من مليار مستخدم (غيتي)
الأكثر قراءة

السودان.. مواجهات واعتقالات بالخرطوم ومجلس الوزراء يدعو لاجتماع عاجل مع مجلس السيادة

مظاهرات الخرطوم دعت إليها قوى الحرية والتغيير وشهدت مواجهات واعتقالات (الأناضول)

سحر الحاخامات وفنجان قهوة السادات.. شائعات حول وفاة عبد الناصر في ذكرى رحيله

الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر توفي عام 1970 (الصحافة العربية)

 حين تفشل جميع خططك.. إليك تجربة مهاجر إيطالي حقق حلمه تحت الأرض

غرفة نوم فوريستييري تظهر فيها فوّهة تكشف القادم ولا يكشفه أحد (الجزيرة)

إثيوبيا.. أميركا تلوح بمعاقبة أطراف الصراع والأمم المتحدة مصدومة لطرد مسؤوليها

المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن إدارة بايدن تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة بحق أطراف النزاع الإثيوبي خلال أسابيع (رويترز)