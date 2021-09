زعمت دعوى قضائية أن شركة فيسبوك دفعت 4.9 مليارات دولار -وهو مبلغ أكثر من اللازم- للجنة التجارة الفدرالية الأميركية، وذلك ضمن تسوية بشأن فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" (Cambridge Analytica) من أجل حماية مارك زوكربيرغ، وفقا لما كتب دان ميلمو في مجلة "الغارديان" (The Guardian).

وقال الكاتب إن الدعوى تزعم أن حجم التسوية البالغة 5 مليارات دولار تقريبا كان مدفوعا بالرغبة في حماية مؤسس فيسبوك ورئيسه التنفيذي من ذكر اسمه في شكوى لجنة التجارة الفدرالية.

وتم تغريم فيسبوك من قبل لجنة التجارة الفدرالية عام 2019 بسبب "خداع" المستخدمين بشأن قدرته على الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، بعد تحقيق استمر لمدة عام في خرق بيانات كامبريدج أناليتيكا، حيث جمعت شركة تحليل بريطانية ملايين الملفات الشخصية على فيسبوك للناخبين الأميركيين.

وقالت الدعوى -التي رفعها المساهمون بولاية ديلاوير في أغسطس/آب الماضي والتي أعلن عنها هذا الأسبوع- إن زوكربيرغ وكبير مسؤولي التشغيل شيريل ساندبرغ ومديري فيسبوك الآخرين وافقوا على تفويض تسوية بمليارات الدولارات مع لجنة التجارة الفدرالية؛ وذلك مقابل حماية زوكربيرغ من ذكر اسمه في شكوى لجنة التجارة الفدرالية، أو الخضوع للمسؤولية الشخصية، أو حتى أن يطلب للشهادة.

Portraying this as some kind of new allegation is wrong. The suggestion that we overpaid or underpaid on this settlement isn’t new and is something we will address during the litigation. Here’s the claim from two years ago. https://t.co/oJyKJGEqek

