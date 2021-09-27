يحتفل محرك البحث العملاق "غوغل" (Google) اليوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي بعيد ميلاده الـ23. ونشر غوغل دودل خاصا بهذه المناسبة.

وفي صفحة الدودل الخاصة بهذه المناسبة، كُتب "يقال إن لقاء فرصة واحدة يمكن أن يغير مجرى حياتك. في حالة غوغل أدى لقاء صدفة بين اثنين من علماء الحاسوب إلى تغيير مسار الإنترنت وحياة الملايين".

وأضافت الصفحة "في عام 1997 حدث أن تم تكليف سيرجي برين، وهو طالب دراسات عليا في جامعة ستانفورد، بأن يأخذ لاري بيج، الذي كان يفكر في جامعة ستانفورد في ذلك الوقت في الالتحاق بمدرسة الدراسات العليا، في جولة بجميع أنحاء الحرم الجامعي".

وبحلول العام التالي، أنشأ مؤسسا غوغل محرك بحث معًا في غرف النوم الخاصة بهما وطوّرا أول نموذج أولي لهما. في عام 1998 تم إنشاء شركة "غوغل" (Google Inc) رسميًا.

ووفقا لصفحة الدودل، كل يوم هناك المليارات من عمليات البحث على غوغل بأكثر من 150 لغة حول العالم، وعلى الرغم من أن الكثير قد تغيّر منذ الأيام الأولى لغوغل من أول "خادم" (server) موجود في خزانة مبنية من كتل الألعاب إلى خوادمها التي يتم وضعها الآن في أكثر من 20 مركزًا للبيانات على مستوى العالم، تظل مهمتها المتمثلة في جعل معلومات العالم في متناول الجميع كما هي.

وختمت صفحة الدودل بالقول "عيد ميلاد 23 سعيد يا غوغل!".

ووفقا لتقرير في موقع "نيوز18" (NEWS18) اليوم الاثنين لا يقدم غوغل خدمة محرك البحث الأساسية فحسب، بل توسعت الشركة في كل مكان من برامج الإنتاجية مثل جداول البيانات والعروض التقديمية، إلى تصنيع الهواتف الذكية مثل هواتف "بيكسل" (Pixel). وساهم غوغل بقدر كبير من الأبحاث والتطورات في تكنولوجيا البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف الموقع أن الشراكة بين بيج وبرين غيّرت مجرى التاريخ. فمعًا طوّر الثنائي "باكرب" (BackRub)، وهي خوارزمية زحفت إلى الويب لفهم التسلسل الهرمي الرياضي وترتيب صفحات الويب وفقا لعدد الروابط المشهورة الموجهة إليها.

وحصل محرك البحث على اسم "Google" من المصطلح الرياضي "googol" الذي يشير إلى واحد متبوعا بمئة صفر، وفقا لموقع نيوز18.