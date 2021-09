حذر المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن من استخدام تطبيق "إكسبريس في بي إن" (ExpressVPN) -وهو تطبيق "في بي إن" شهير- بسبب ارتباط مؤسسه بالمخابرات المركزية الأميركية.

وتقوم برامج "في بي إن" بإخفاء عنوان "آي بي" (IP) الخاص بالمستخدمين، وبتشفير سجلات الويب الخاصة بالمستخدم، مما يحمي خصوصيته؛ لذلك فهي فعالة في حماية بيانات المستخدم، وفي بعض الحالات تقوم بتجاوز جدران الحماية الحكومية عندما تكون شبكة الإنترنت في الدولة خاضعة للرقابة.

وتم إطلاق "إكسبريس في بي إن" عام 2009 بواسطة بيتر بورشهاردت ودان بوميرانتز، وهي واحدة من أكبر شبكات "في بي إن" في العالم، إذ يستخدمها ملايين المستخدمين حول العالم.

كما تمتلك "إكسبريس في بي إن" المئات من الخوادم في 94 دولة، وفازت بجائزة اختيار المحرر من موقع "سي نت" (CNET) و"تيك رادار" (Techradar) لتصميمها البديهي ونتائجها في حماية الإنترنت.

وانتقد سنودن -في تغريدة له على تويتر- "إكسبريس في بي إن" بعد أن أشار الصحفي الاستقصائي في وكالة رويترز للأوراق المالية جوزيف مين إلى أن رئيس قسم المعلومات في "إكسبريس في بي إن" دانيال جيريك هو واحد من 3 عملاء استخبارات أميركيين سابقين متورطين في تهم مساعدة الإمارات بشكل غير قانوني في مشروع "ريفان" أو الغراب (Project Raven).

و"الغراب" عبارة عن فريق من قراصنة مرتزقة أميركيين دفعت لهم الإمارات عام 2014 أموالًا للتجسس على أعدائها باستخدام التقنيات التي تعلموها في الولايات المتحدة، والتي تشمل اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب. وكشفت رويترز عن الفريق عام 2019، وتعرض جيريك واثنان آخران لغرامة قدرها 1.4 مليون دولار.

The at least until recently CIO of big VPN ExpressVPN is one of the three former U.S. intelligence operatives who agreed today not to fight charges they illegally helped UAE hack people. Kind of makes you think.

— Joseph Menn (@josephmenn) September 14, 2021