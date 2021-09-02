أوردت مجلة "تست" (Test) التابعة للهيئة الألمانية لاختبار السلع والمنتجات أنه يمكن الاعتماد على تطبيقات الملاحة المجانية للوصول إلى الوجهات بسرعة وموثوقية؛ إذ قامت الهيئة الألمانية باختبار 17 تطبيقا من تطبيقات الملاحة، منها 15 تطبيقا مجانيا، وحصلت على تقييم "جيد"، في حين نال التطبيقان المدفوعان تقييم "مقبول".

وأضافت المجلة الألمانية أنها قامت باختبار 13 تطبيق ملاحة بالإضافة إلى جهازين من أجهزة الملاحة التقليدية، هما "توم توم غو ديسكفر 7″ (Tomtom Go Discover 7) و"وغارمن درايف سمارت 65 أند ديجتال ترافك" (Garmin DriveSmart 65 & Digital Traffic)، وانخفض الطلب "بشدة" على مثل هذه الأجهزة مع الاعتماد على تطبيقات الملاحة على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

وقامت شركة "توم توم" بإطلاق العديد من التطبيقات للأجهزة الجوالة، مثل التطبيق المدفوع "توم توم غو نافيغاشن"، الذي تفوّق على جميع التطبيقات المخصصة لأجهزة أندرويد، وفي المرتبة التالية جاء تطبيق خرائط غوغل المجاني، ثم التطبيق المدفوع "سيجك جي بي إس نافيغاشن" (Sygic GPS Navigation).

وبالنسبة للتطبيقات المخصصة لأجهزة آبل "آي أو إس" (ios) جاء تطبيق خرائط غوغل في المركز الأول، ومن بعده تطبيق خرائط آبل المجاني وتطبيق "سيجك جي بي إس نافيغاشن" المدفوع.

وهناك بعض التطبيقات -مثل توم توم غو نافيغاشن- تقوم بتخزين الخرائط على ذاكرة الجهاز الجوال، ورغم أن هذه الطريقة تشغل مساحة الذاكرة، فإنها توفر على المستخدم استهلاك باقة الإنترنت بالهاتف الذكي، التي قد تكون مكلفة في بعض الأحيان.