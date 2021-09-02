ستطلق الشركة عددا من الألعاب بالتعاون مع الدوري الأميركي لكرة القدم، والليغا الإسبانية، إلى جانب شراكات مع برامج تلفزيونية.

اقتحمت شركة فيسبوك (Facebook) عالم ألعاب "الفانتازيا" بعد أن إعلانها إطلاق منصتها الجديدة "فيسبوك فانتاسي غيمز" (Facebook Fantasy Games) لنظامي "آي أو إس" (iOS) وأندوريد، وذلك في أميركا وكندا.

وحسب بيان نشرته الشركة عبر مدونتها، فإن تلك المنصة ستمكن المتابعين من الاستمتاع بالألعاب التنبؤية البسيطة على نحو مجاني، إذ تساعدهم على الاستمتاع بالرياضة والبرامج التلفزيونية وألعاب الثقافة الشعبية معا.

واللعبة المتاحة هي "بك أند بلاي سبورتس" (Pick & Play Sports)، وهي لعبة تنبؤ رياضية صنعتها بالشراكة مع "ويسل سبورتس" (Whistle Sports).

وأوضحت أنها ستسمح للاعبين بالتنافس مع أصدقائهم عبر دوري خيالي، ويمكن لتلك الدوريات أن تكون عامة أو خاصة، وتوفر أماكن للاعبين بمشاركة اللقطات والتعليقات.

وستطلق الشركة عددا من الألعاب بالتعاون مع الدوري الأميركي لكرة القدم، والليغا الإسبانية، إلى جانب شراكات مع برامج تلفزيونية من قنوات "سي بي إس" (CBS)، و"إيه بي سي" (ABC)، ومواقع إلكترونية، ويبدو أن الألعاب لن تحتوي على ميزات تتيح وضع أموال حقيقية للمراهنة.

ويتوسع فيسبوك أكثر في مجال الألعاب مؤخرًا؛ في محاولة لإبقاء الناس يستخدمون خدماته؛ إذ أطلقت الشركة تطبيق "ويب" لخدمة الألعاب السحابية في يوليو/تموز الماضي للالتفاف على قواعد متجر تطبيقات آبل، والسماح لمستخدمي آي أو إس بتجربته.

كما يقدم خدمة بث تشبه "فيسبوك غامنغ" (Facebook Gaming) وتويتش (Twitch). وتقدم هذه الألعاب الخيالية الجديدة شيئًا مختلفًا عن عروض الألعاب التقليدية، لكنها ربما تكون مناسبة بشكل أفضل للشبكة الاجتماعية.