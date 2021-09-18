أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) أنه يمكن لجميع المستخدمين الآن تسجيل الدخول إلى حساباتهم "من دون كلمة مرور"، باستخدام طرق أخرى مثل بصمات الأصابع.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الشركة في أعقاب طرح أولي لهذه الميزة لعملاء مايكروسوفت التجاريين في مارس/آذار عام 2021 الجاري.

ووفقا للشركة، فإن جميع الموظفين تقريبا يستفيدون بالفعل من ميزات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور.

وأوضحت أن مشكلة كلمات المرور تكمن في إمكانية تخمينها أو سرقتها، وعندما تكون مفصلة بما يكفي لتكون آمنة يصعب تذكرها بشكل عام.

وفي المقابل، قالوا إن المستخدمين المناسبين فقط هم من يمكنهم تقديم بصمات أصابعهم أو الرد باستخدام تطبيق المصادقة على هواتفهم.

ومع ذلك، ليس من الواضح مدى أمان حساب الشخص في حالة اختراق الهاتف الذي يحتوي على تطبيق المصادقة.

ولن تعمل ميزة "غياب كلمة المرور" مع بعض الأجهزة والأنظمة الأساسية القديمة -بما في ذلك وحدات تحكم "إكس بوكس 360" (Xbox 360) أو "أوفيس 2010″ (Office 2010) و"ويندوز 8.1" (Windows 8.1).

وكتب فاسو جاكال -نائب رئيس مايكروسوفت للأمان والامتثال والهوية- في منشور مدونة "لا أحد يحب كلمات المرور. إنها غير مريحة، وهدف رئيسي للهجمات. ومع ذلك، فقد كانت لسنوات طويلة أهم طبقة أمان لكل شيء في حياتنا الرقمية، من البريد الإلكتروني إلى الحسابات المصرفية وعربات التسوق وألعاب الفيديو. ويتوقع منا إنشاء كلمات مرور معقدة وفريدة من نوعها وتذكرها، وتغييرها بشكل متكرر، ولكن لا أحد يحب القيام بذلك أيضا. وعلى مدار العامين الماضيين، قلنا إن المستقبل بلا كلمة مرور، واليوم أنا متحمس للإعلان عن الخطوة التالية في هذه الرؤية".

لن تعمل ميزة "غياب كلمة المرور" مع بعض الأجهزة والأنظمة الأساسية القديمة، بما في ذلك وحدات تحكم "إكس بوكس 360" (رويترز)

وتابع جاكال "بدءا من اليوم، يمكنك الآن إزالة كلمة المرور تماما من حساب مايكروسوفت الخاص بك. استخدم تطبيق "مايكروسوفت أوثينتكاتر" (Microsoft Authenticator) أو

"ويندوز هلو" (Windows Hello) أو مفتاح أمان أو رمز تحقق يرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول إلى تطبيقاتك وخدماتك المفضلة، مثل "مايكروسوفت آوتلوك" (Microsoft Outlook) و"مايكروسوفت ون درايف" (Microsoft OneDrive) و"ومايكروسوفت فاملي سيفتي" (Microsoft Family Safety) والمزيد".

واختتم حديثه قائلا "سيتم طرح هذه الميزة خلال الأسابيع المقبلة".

ووفقا لمايكروسوفت، يمكن للمستخدمين -الذين يفعّلون ميزة "عدم استخدام كلمة المرور" ثم يفقدون الوصول إلى تطبيق المصادقة الخاص بهم- اللجوء إلى عدد من خيارات تسجيل الدخول الاحتياطية.

ويتضمن ذلك التعرف على الوجه (إن وجد)، أو مفتاح الأمان المادي أو استخدام رموز الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.

وسيتجه المزيد من الشركات نحو هذا، حيث أضافت "آبل" (Apple) ميزات في "آي أو إس 15" (iOS 15) للتحضير لتحركات مماثلة نحو عمليات تسجيل دخول أكثر أمانا وللتخلي عن استخدام كلمات المرور.