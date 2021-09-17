انتقل الى المحتوى
البث الحي
تكنولوجيا|العالم

اكتشفت ثغرة خطيرة.. "غوغل" تحذر مستخدمي متصفح "كروم" وتطلب منهم تحديثه فورا

متصفح كروم يستخدمه ما يقارب 2.65 مليار مستخدم الآن حيث يهيمن على سوق متصفحات الويب (رويترز)
متصفح كروم يستخدمه ما يقارب 2.65 مليار مستخدم الآن حيث يهيمن على سوق متصفحات الويب (رويترز)
17/9/2021-|آخر تحديث: 17/9/202104:52 PM (مكة المكرمة)

أصدرت غوغل (Google) تنبيها عاجلا لمستخدمي متصفح كروم (Chrome) الخاص بها، ودعت إلى تحديث البرنامج دون تأخير.

وذكر التحذير أنه يجب على أي شخص يستخدم متصفح "كروم" التأكد من استخدام أحدث إصدار دون تأخير، حيث كشفت أنها بدأت عملية تحديث مهمة لبرنامجها الشهير للغاية، في محاولة لمنع تهديد أمني من استهداف مليارات المستخدمين.

ويعمل التحديث الجديد، المسمى (93.0.4577.82)، على إصلاح ما مجموعه 11 ثغرة أمنية، وما يجعل هذا التحديث أمرا مهما هو اكتشاف أن اثنين من الأخطاء الموجودة في "كروم" صنفتا كـ"هجوم يوم الصفر " (zero-days).

ويعد "هجوم يوم الصفر" أسوأ كابوس لمالكي الأجهزة. لأنه من المحتمل جدا، أن المشكلة التي وجدتها غوغل مؤخرا معروفة للمتسللين ويتم استغلالها بنشاط في الوقت الحالي. ولهذا السبب سارعت "غوغل" إلى إصدار التحديث وطلبت من المستخدمين تنزيله بسرعة كبيرة.

من المحتمل أن المشكلة التي وجدتها غوغل مؤخرا معروفة للمتسللين ويتم استغلالها بنشاط في الوقت الحالي (مواقع التواصل)

كيفية التحديث

وفي شرح أكثر على مدونة "كروم"، قالت الشركة الأميركية "للقيام بالتحديث، ما عليك سوى تشغيل المتصفح، وتوجه إلى كروم في شريط القائمة وانقر على الإعدادات، ثم اختر أيقونة مساعدة (Help) ثم عن كروم (About Chrome). وسترى بعد ذلك إصدار كروم الذي تقوم بتشغيله وما إذا كان متصفحك جاهزا للتحديث أم لا".

وإذا كان إصدار المتصفح الخاص بك على ويندوز وماك ولينكس مدرجا على أنه 93.0.4577.82 أو أعلى، فأنت في أمان.

وتنص "غوغل" على أن إصدار كروم الجديد والمحمي سيتم طرحه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، ولذلك قد لا يتمكن الجميع من حماية أجهزتهم على الفور. وإذا كان بإمكانك التحديث، فيجب عليك القيام بذلك ثم إعادة تشغيل المتصفح على الفور.

ويستخدم ما يقارب 2.65 مليار مستخدم "غوغل كروم" الآن حيث يهيمن على سوق متصفحات الويب.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

هذا الموقع يخبرك ما إذا كانت غوغل تتعقبك باستخدام أداتها الإعلانية الجديدة

قامت غوغل مؤخرا بتطوير أداة تعقب جديدة للإعلانات تدعي أنها أقل استهدافا لخصوصية المستخدمين وتقوم بتجربتها على عدد من المستخدمين، فإذا أردت معرفة إن كنت ضمن هؤلاء فيمكنك استخدام موقع طُور لهذا الغرض.

16/4/2021

تقوم بالترجمة الفورية.. تقنية غوغل الذكية يمكنها سد فجوة اللغة بين الشعوب

تمثل اللغة فجوة كبيرة بين الشعوب، وتتمتع التكنولوجيا بإمكانات مذهلة في جمْع الناس معًا، ويمكن عبر تقنية غوغل الذكية، وبفضل معالجة اللغة الطبيعية؛ سد هذه الفجوات بين الأشخاص من بلدان وثقافات مختلفة.

21/6/2021

10 معلومات سرية وخاصة تعرفها غوغل عنك

يعرف العديد من المستخدمين أن غوغل يمكنها تعقب نشاطاتهم على الويب، ولكن ربما لا يعرفون إلى أي مدى تستطيع الشركة الأميركية إنشاء ملف كامل حول المستخدم فيه معلومات قد لا تكون موجودة بشكل واضح.

17/8/2021
المزيد من تكنولوجيا

المخترع الذي لم يستخدم اختراعاته.. وفاة سنكلير مبتكر الآلة الحاسبة وملهم أجيال من مطوري الحواسيب

مخترع الآلة الحاسبة لم يستعملها وكان يستعمل مسطرة حاسبة تقليدية (غيتي)

التكنولوجيا تحل الجريمة.. الساعة الذكية أظهرت الجثة تتحرك

بابيس أناجوستوبولوس زعم أن زوجته قُتلت على أيدي لصوص خلال سطو على المنزل (مواقع التواصل)

كيف سخرت سامسونغ من آيفون آبل الجديد؟ وما رد الجمهور؟

آبل أعلنت إصدار 4 نسخ من هاتف آيفون 13: &#34;آيفون 13&#34; و&#34;آيفون 13 ميني&#34; و&#34;آيفون 13 برو&#34; و&#34;آيفون 13 برو ماكس&#34; (مواقع التواصل)

منها كلوب هاوس وتيليبارتي.. منصات ازدهرت في عصر كورونا فما مصيرها بعد انتهاء الجائحة؟

تطبيق كلوب هاوس شهد إقبالا متزايدا مع تصاعد جائحة كورونا (الألمانية)
الأكثر قراءة

أفرج عنه من جلبوع.. الأسير فارس خليفة: رأينا الهزيمة في عيون السجانين

فارس خليفة يروي كيف تلقى سجن جلبوع خبر هروب أسرى &#34;نفق الحرية&#34; (الجزيرة)

أغنام أجبرت رونالدو على ترك قصره

أسرة رونالدو انتقلت من القصر إلى منزل في تشيشير شمال غربي إنجلترا بسبب ضوضاء الأغنام والمخاوف الأمنية (مواقع التواصل)

حديث عن تعرضه للاختطاف والاعتداء.. إطلاق سراح مخلوف بعيد اعتقاله والرئيس التونسي يوصي باحترام الحريات

سيف الدين مخلوف مطلوب للقضاء العسكري في ما عرفت بقضية المطار (الجزيرة)

بدأت تتشكل سرا منذ تولي بايدن الرئاسة وفاجأت العالم والصين وفرنسا.. صحف غربية تعلق على اتفاقية "أوكوس"

أولسن: &#34;أوكوس&#34; تمثل تحديا مباشرا لطموحات الصين وقدراتها (الأوروبية)