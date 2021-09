كيف سخرت سامسونغ من آيفون آبل الجديد؟ وما رد الجمهور؟

سخرت شركة "سامسونغ" (Samsung) من شركة "آيفون" (iPhone)، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي إصدار 4 هواتف جديدة من "آيفون 13" (iPhone 13).

وفي تغريدة -عبر تويتر- نشرت بالتزامن مع الكشف عن هاتف آبل الجديد، خلال مؤتمر الشركة الأميركية السنوي، قالت سامسونغ: "هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم نحن فقط؟"

Anyone else feeling deja vu? Just us?

وقد وافق عدد من المغردين على هذا الأمر، واعتبر أحدهم أنه "عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت تشتري اسما جديدا فحسب".

When you buy a new iPhone your buying a name change.

— Inpralz (@inpralz) September 14, 2021