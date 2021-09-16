كشف مينغ تشي كو بعض التفاصيل حول ميزات هاتف آيفون 14 الذي من المتوقع إصداره في عام 2022، ويرى المحللون أنه سيحمل بعض الصفات المميزة.
كيف سخرت سامسونغ من آيفون آبل الجديد؟ وما رد الجمهور؟
سخرت شركة "سامسونغ" (Samsung) من شركة "آيفون" (iPhone)، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي إصدار 4 هواتف جديدة من "آيفون 13" (iPhone 13).
وفي تغريدة -عبر تويتر- نشرت بالتزامن مع الكشف عن هاتف آبل الجديد، خلال مؤتمر الشركة الأميركية السنوي، قالت سامسونغ: "هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم نحن فقط؟"
Anyone else feeling deja vu? Just us?
— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021
وقد وافق عدد من المغردين على هذا الأمر، واعتبر أحدهم أنه "عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت تشتري اسما جديدا فحسب".
When you buy a new iPhone your buying a name change.
— Inpralz (@inpralz) September 14, 2021
ونشر أحد المغردين تعليقا ساخرا حول جهود آبل الجبارة لتمييز هاتف "آيفون 13" عن "آيفون 12".
شركة #apple بذلت جهود جبارة لتميز #ايفون 13 عن ايفون 12 pic.twitter.com/tuAjoQKJhF
— jihazzi / جهازي (@SaraEducate) September 15, 2021
وأجمعت أغلب تغريدات المستخدمين العرب على أن هاتف آيفون الجديد لا يختلف كثيرا عن النسخ السابقة.
#آيفون #آيفون_13 هو نفسه آيفون 12 لكن آبل تستهبل
— helsoM (@helsoM_) September 16, 2021
#آيفون_13 pic.twitter.com/yKXbnyBayl
— الفيــصــل (@ALFISAL1395) September 15, 2021
بينما نشر المغرد صالح العلاج مقطع فيديو متسائلا فيه عن احتياجات المستخدم الحقيقية لتغيير هاتفه واستبداله بهاتف آيفون 13.
خبراء الايفون
انا كمستخدم " طبيعي "
شنو بيفرق معاي #آيفون_13 ؟
ٰ
تفضل علمنا …. لك المايك https://t.co/XeqvwLQIhP
— صلاح العلاج (@SalahAlelaj) September 14, 2021
وكانت آبل قد أعلنت الثلاثاء الماضي إصدار 4 نسخ من هاتف آيفون 13: "آيفون 13″ و"آيفون 13 ميني" و"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس".