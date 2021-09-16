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كيف سخرت سامسونغ من آيفون آبل الجديد؟ وما رد الجمهور؟

آبل أعلنت إصدار 4 نسخ من هاتف آيفون 13: "آيفون 13" و"آيفون 13 ميني" و"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" (مواقع التواصل)
آبل أعلنت إصدار 4 نسخ من هاتف آيفون 13: "آيفون 13" و"آيفون 13 ميني" و"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" (مواقع التواصل)
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202103:49 PM (مكة المكرمة)

سخرت شركة "سامسونغ" (Samsung) من شركة "آيفون" (iPhone)، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي إصدار 4 هواتف جديدة من "آيفون 13" (iPhone 13).

وفي تغريدة -عبر تويتر- نشرت بالتزامن مع الكشف عن هاتف آبل الجديد، خلال مؤتمر الشركة الأميركية السنوي، قالت سامسونغ: "هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم نحن فقط؟"

وقد وافق عدد من المغردين على هذا الأمر، واعتبر أحدهم أنه "عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت تشتري اسما جديدا فحسب".

ونشر أحد المغردين تعليقا ساخرا حول جهود آبل الجبارة لتمييز هاتف "آيفون 13" عن "آيفون 12".

وأجمعت أغلب تغريدات المستخدمين العرب على أن هاتف آيفون الجديد لا يختلف كثيرا عن النسخ السابقة.

 

بينما نشر المغرد صالح العلاج مقطع فيديو متسائلا فيه عن احتياجات المستخدم الحقيقية لتغيير هاتفه واستبداله بهاتف آيفون 13.

 

وكانت آبل قد أعلنت الثلاثاء الماضي إصدار 4 نسخ من هاتف آيفون 13: "آيفون 13″ و"آيفون 13 ميني" و"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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