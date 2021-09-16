كيف سخرت سامسونغ من آيفون آبل الجديد؟ وما رد الجمهور؟

سخرت شركة "سامسونغ" (Samsung) من شركة "آيفون" (iPhone)، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي إصدار 4 هواتف جديدة من "آيفون 13" (iPhone 13).

وفي تغريدة -عبر تويتر- نشرت بالتزامن مع الكشف عن هاتف آبل الجديد، خلال مؤتمر الشركة الأميركية السنوي، قالت سامسونغ: "هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم نحن فقط؟"

Anyone else feeling deja vu? Just us? — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021

وقد وافق عدد من المغردين على هذا الأمر، واعتبر أحدهم أنه "عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت تشتري اسما جديدا فحسب".

When you buy a new iPhone your buying a name change. — Inpralz (@inpralz) September 14, 2021

ونشر أحد المغردين تعليقا ساخرا حول جهود آبل الجبارة لتمييز هاتف "آيفون 13" عن "آيفون 12".

شركة #apple بذلت جهود جبارة لتميز #ايفون 13 عن ايفون 12 pic.twitter.com/tuAjoQKJhF — jihazzi / جهازي (@SaraEducate) September 15, 2021

وأجمعت أغلب تغريدات المستخدمين العرب على أن هاتف آيفون الجديد لا يختلف كثيرا عن النسخ السابقة.

#آيفون #آيفون_13 هو نفسه آيفون 12 لكن آبل تستهبل — helsoM (@helsoM_) September 16, 2021

بينما نشر المغرد صالح العلاج مقطع فيديو متسائلا فيه عن احتياجات المستخدم الحقيقية لتغيير هاتفه واستبداله بهاتف آيفون 13.

خبراء الايفون

انا كمستخدم " طبيعي "

شنو بيفرق معاي #آيفون_13 ؟

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تفضل علمنا …. لك المايك https://t.co/XeqvwLQIhP — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) September 14, 2021

وكانت آبل قد أعلنت الثلاثاء الماضي إصدار 4 نسخ من هاتف آيفون 13: "آيفون 13″ و"آيفون 13 ميني" و"آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس".