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أبرز المنتجات التي كشفت عنها آبل في مؤتمرها السنوي

آبل أعلنت في مؤتمرها السنوي عن هاتفها الجديد آيفون 13 برو (آبل)
آبل أعلنت في مؤتمرها السنوي عن هاتفها الجديد آيفون 13 برو (آبل)
14/9/2021

أعلنت آبل في مؤتمرها السنوي لعام 2021 الذي عقد عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كورونا وحمل اسم "كاليفورنيا ستريمنغ"، عن أجهزة آيفون 13 وساعة آبل من الجيل السابع وأجهزة آيباد المختلفة.

وفيما يأتي أبرز ما تم الإعلان عنه في المؤتمر.

أجهزة آيباد 9 (iPad 9) وآيباد ميني 6 (iPad mini 6)

أعلنت آبل عن إطلاق بعض الإصدارات الجديدة التي تتضمن أجهزة آيباد 9 وآيباد ميني 6 اللوحية.

ويحتوي آيباد 9 الجديد على معالج "إيه 13" (A13) ويدعم النظام الجديد "آيباد أو إس 15" (iPadOS15) كما سيدعم خاصية التوسيط في الكاميرا الأمامية، حيث تستهدف آبل به الطلاب والموظفين الذين يعملون عن بعد، ليعيشوا تجربة اجتماعات الفيديو بشكل أفضل، وسيبدأ سعره عند حدود 329 دولارا تقريبا.

المنتج الثاني هو آيباد ميني 6 بالتصميم الجديد المشابه للآيباد برو، مع شاشة ليكويد ريتنا وبحجم 8.3 بوصات، وقارئ بصمة في زر التشغيل، كما أنه يدعم منفذ تايب سي وتقنية "5 جي" (5G) مع وجود كاميرا أمامية وخلفية بقدرة 12 ميغا بكسل وبخاصية التتبع و4 سماعات ذات وضوح عال، كما أنه يدعم قلم آبل من الجيل الثاني.

وسيكون الآيباد ميني متاحا بسعر 499 دولارا، وسوف يبدأ الطلب عليه اليوم من موقع آبل.

صورة لأبرز المميزات الجديدة في آيباد 9 (آبل)

ساعة آبل 7 (Watch Series 7)

تعد ساعة آبل الذكية من المنتجات التي أعلن عنها خلال حدث آبل، وقد جاءت بتصميم أكبر وحجم أكبر للشاشة وسمك أنحف وتصميم مسطح، مع شريحة تقدم أداء أسرع، ونطاق ترددي عريض وفائق الاتساع.

وتتضمن ساعة آبل الذكية القادمة مستشعرا لحرارة الجسم، ومقاومة للغبار والماء، كما سيحتوي الإصدار السابع من الساعة على لوحة مفاتيح للرد على الرسائل والإيميلات.

وتدعم الساعة الشحن السريع، فخلال 45 دقيقة يمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 80%.

الإصدار السابع من ساعة آبل يبدأ سعره بحدود 399 دولارا، لكنه لن يكون متاحا بعد المؤتمر مباشرة مثل الآيباد.

أبرز المميزات الجديدة في ساعة آبل 7 (آبل)

سلسلة هواتف آيفون 13 (iPhone 13)

كشفت شركة آبل عن سلسلة آيفون 13 الجديدة، وهي: آيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس.

آيفون 13 وآيفون 13 ميني سيحتويان على معالج "إيه 15" بايونك (A15 Bionic)، والذي من أهم مزاياه وجود 6 أنوية مع معالج غرافكس 4 أنوية، ومعالج ذكاء صناعي 16 نواة.

وأدخلت آبل تحسينات كبيرة على كاميرا الآيفون 13، حيث أصبحت تدعم وضعية التصوير السينمائي في الفيديو.

أما بطارية الآيفون 13 فستكون أفضل من الإصدار السابق بزيادة 2.5 ساعة للآيفون 13، وزيادة 1.5 ساعة للآيفون 13 ميني.

أسعار جهاز آيفون 13 الجديد ستكون نفس الإصدار السابق، إذ يبدأ من 699 دولارا، ويأتي بـ3 سعات: 128 و256 و512 غيغا.

أما الآيفون 13 برو، فبطاريته ستكون أفضل أداء من الإصدار السابق بـ1.5 ساعة، وأما البرو ماكس فسيكون أفضل بـ2.5 ساعة من الإصدار السابق.

أسعار آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس هي نفس الأسعار السابقة للآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس، وتبدأ من 999 دولارا لآيفون 13 برو، و1099لآيفون 13 برو ماكس، مع توفر سعة جديدة بسعة تيرابايت واحد.

ويمكن طلبه من موقع آبل بداية من يوم الجمعة، على أن يتم طرحه في الأسواق بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.

المصدر : الجزيرة

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