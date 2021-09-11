أطلقت "فيسبوك" (facebook) نظارات ذكية يمكنها تصوير كل ما تراه، صُممت بواسطة شركة راي-بان (Ray-Ban) ويمكنها تحميل لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها مع الأصدقاء، وأطلقت عليها اسم "قصص راي بان" (Ray-Ban Stories).

ويمكن استخدام النظارات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وذلك بفضل الكاميرات المدمجة بدقة 5 ميغابكسل، وهناك 3 ميكروفونات تجعل من الممكن الرد على المكالمات الهاتفية أيضا.

ويتم تسجيل الفيديو باستخدام هذه النظارات بدقة 1184×1184 وبمعدل 30 إطارا في الثانية، مع مجال رؤية 105 درجات، ويمكنك التقاط مقاطع تصل مدتها إلى 30 ثانية. كما يمكن أيضا التقاط صور بدقة 2592×1944 بكسل.

ويتم تنشيط الكاميرا بضغطة زر، أو بأمر صوتي. وتستطيع تخزين 35 مقطع فيديو وما يصل إلى 500 صورة، ويمكن تحميلها في ثوان إلى تطبيق "فيسبوك فيو" (Facebook View) الجديد ومسحها عن النظارة لإعادة استخدامها بسهولة.

وإذا كنت تشعر بالذعر بشأن الخصوصية، فقد ساعدت شركة "فيسبوك" في إنشاء مؤشر تحذير ثنائي باعث للضوء (LED) بالكاميرا، والذي سيومض إذا كنت تسجل فيديو أو تلتقط صورا، لتنبيه الأشخاص القريبين منك بالتصوير الفوتوغرافي، ولكن للأسف لا توجد طريقة لمنع المستخدمين من التقاط لقطات خفية بالأماكن العامة.

وتم تصميم النظارات لتكون أنيقة قدر الإمكان، فقد تضمنت تصميمات راي-بان المشهورة مثل واي فارير (Wayfarer) وروند (Round) وميتور (Meteor)، مع 6 أنواع مختلفة من العدسات، بما في ذلك الخيارات الطبية، وهناك 5 ألوان متوفرة أيضا: أسود لامع، أسود غير لامع، أزرق لامع، زيتوني لامع، بني لامع.

وتأتي جميع الطرازات مزودة بعلبة شحن تعمل على تشغيل البطارية. ويمكن الحصول على نحو 6 ساعات من الاستخدام وفقا لموقع "فيسبوك".

ويتوفر تطبيق "فيسبوك فيو" بشكل مجاني للاستخدام، ويتيح تنزيل الوسائط، أو مشاركتها على العديد من منصات الوسائط الاجتماعية، وهذا يشمل "فيسبوك" و"إنستغرام".

وتكلف هذه النظارة نحو 299 دولارا، فإذا كانت مزودة بعدسات استقطابية (polarised) فإنها تكلف 329 دولارا، وربما تكون باهظة الثمن لبعض الأشخاص، لكنها بديل ممتع لكاميرا غوبرو (GoPro) للمستهلكين العاديين، وتباع نظارات راي بان ستوريز (Ray-Ban Stories) على موقع راي-بان.