انتقل الى المحتوى
البث الحي
تكنولوجيا|العالم

شاهد- فيسبوك تطلق نظارات ذكية وأنيقة تصور كل ما تراه بالتعاون مع راي-بان

11/9/2021-|آخر تحديث: 11/9/202104:44 PM (مكة المكرمة)

أطلقت "فيسبوك" (facebook) نظارات ذكية يمكنها تصوير كل ما تراه، صُممت بواسطة شركة راي-بان (Ray-Ban) ويمكنها تحميل لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها مع الأصدقاء، وأطلقت عليها اسم "قصص راي بان" (Ray-Ban Stories).

ويمكن استخدام النظارات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وذلك بفضل الكاميرات المدمجة بدقة 5 ميغابكسل، وهناك 3 ميكروفونات تجعل من الممكن الرد على المكالمات الهاتفية أيضا.

ويتم تسجيل الفيديو باستخدام هذه النظارات بدقة 1184×1184 وبمعدل 30 إطارا في الثانية، مع مجال رؤية 105 درجات، ويمكنك التقاط مقاطع تصل مدتها إلى 30 ثانية. كما يمكن أيضا التقاط صور بدقة 2592×1944 بكسل.

ويتم تنشيط الكاميرا بضغطة زر، أو بأمر صوتي. وتستطيع تخزين 35 مقطع فيديو وما يصل إلى 500 صورة، ويمكن تحميلها في ثوان إلى تطبيق "فيسبوك فيو" (Facebook View) الجديد ومسحها عن النظارة لإعادة استخدامها بسهولة.

وإذا كنت تشعر بالذعر بشأن الخصوصية، فقد ساعدت شركة "فيسبوك" في إنشاء مؤشر تحذير ثنائي باعث للضوء (LED) بالكاميرا، والذي سيومض إذا كنت تسجل فيديو أو تلتقط صورا، لتنبيه الأشخاص القريبين منك بالتصوير الفوتوغرافي، ولكن للأسف لا توجد طريقة لمنع المستخدمين من التقاط لقطات خفية بالأماكن العامة.

وتم تصميم النظارات لتكون أنيقة قدر الإمكان، فقد تضمنت تصميمات راي-بان المشهورة مثل واي فارير (Wayfarer) وروند (Round) وميتور (Meteor)، مع 6 أنواع مختلفة من العدسات، بما في ذلك الخيارات الطبية، وهناك 5 ألوان متوفرة أيضا: أسود لامع، أسود غير لامع، أزرق لامع، زيتوني لامع، بني لامع.

وتأتي جميع الطرازات مزودة بعلبة شحن تعمل على تشغيل البطارية. ويمكن الحصول على نحو 6 ساعات من الاستخدام وفقا لموقع "فيسبوك".

ويتوفر تطبيق "فيسبوك فيو" بشكل مجاني للاستخدام، ويتيح تنزيل الوسائط، أو مشاركتها على العديد من منصات الوسائط الاجتماعية، وهذا يشمل "فيسبوك" و"إنستغرام".

وتكلف هذه النظارة نحو 299 دولارا، فإذا كانت مزودة بعدسات استقطابية (polarised) فإنها تكلف 329 دولارا، وربما تكون باهظة الثمن لبعض الأشخاص، لكنها بديل ممتع لكاميرا غوبرو (GoPro) للمستهلكين العاديين، وتباع نظارات راي بان ستوريز (Ray-Ban Stories) على موقع راي-بان.

المصدر : صن

حول هذه القصة

عراقي يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في فيسبوك

تمكّن المبرمج والباحث في الأمن الإلكتروني العراقي مؤمل أحمد شكير من اكتشاف ثغرة تتعلق بالصفحات العامة في موقع فيسبوك، تمكِّن المهاجم من معرفة هوية المشرفين على الصفحات بأسمائهم وحساباتهم الحقيقية.

22/8/2021
المزيد من تكنولوجيا

هل سيحل الذكاء الاصطناعي مكان الكتّاب والصحفيين في المستقبل؟

منذ عام 1987 حدثت قفزات في عالم البرمجة والتكنولوجيا بظهور الخوارزميات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتطبيقات الذكية، وتطورت كذلك برامج الكتابة الرقمية (مواقع التواصل)

قميص داخلي يقيس ضربات القلب.. شاهد كيف تمكن الباحثون من ابتكار خيوط إلكترونية تنسج مع الأقمشة

بعضها أصغر من ثقب الإبرة.. هل تقنيا يمكن إدخال شرائح إلكترونية في تطعيمات فيروس كورونا؟

هناك مشكلة هندسية قد تعيق زرع الشريحة بحقنة اللقاح لأن دائرة الترانزستورات مربعة أما الإبرة فهي دائرية ولا يتجاوز قطرها الداخلي 0.6 ملليمتر (رويترز)

احذر فتح هذه الرسالة على واتساب.. الابتزاز العاطفي طريقة المخترقين الجديدة للحصول على المال

الحيلة الأخيرة من مجرمي الإنترنت واحدة من الأسوأ حتى الآن حيث يلجأ المحتالون بخبث إلى الابتزاز العاطفي (الأناضول)
الأكثر قراءة

والداه نفيا تورطه في تلك الحادثة.. من هو محمد عطا المصري المتهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول؟

أحداث 11 سبتمبر/أيلول (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. خسارة مذلة لهوليفيلد في مواجهة علق عليها دونالد ترامب

الحكم أوقف المواجهة بعد دقيقة و49 ثانية فقط (وكالة الأناضول)

يقتلون معنويا بلا رحمة.. لماذا يجب رفض التعايش مع الشخصيات السامة؟

الشخصية السامة تستخدم دائما عبارات غير لائقة وتعبيرات عدائية دون اكتراث (مواقع التواصل الاجتماعي)

كيف تتجنب نقل حشرة بق الفراش من الفندق إلى منزلك؟

يمكن أن يعشش بق الفراش في أي مكان بغض النظر عن مدى رقيه وجماله (بيكسلز)