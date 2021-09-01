تعدّ سرقة شيء صغير في الجيب مثل الهاتف الذكي أمرا سهلا مقارنة بتلفاز أو جهاز إلكتروني كبير، إلا أن هناك أوقاتا تقوم فيها الجريمة المنظمة أو العصابات الغاضبة بالسطو على هذه الأجهزة الكبيرة.

ففي الشهر الماضي، شهدت بلدات ومدن في جنوب أفريقيا أعمال شغب، أدّت إلى عمليات نهب استهدفت المتاجر غير المحمية.

وتسبب مثل تلك الحوادث خسائر لتجار التجزئة المتضررين، ولذلك تقوم شركة "سامسونغ" (Samsung) بتفعيل وظيفة جديدة هي "تي في بلوك" (Television Block) للتصدي لعمليات سرقة أجهزة التلفزيون ومنع إعادة بيعها.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الوظيفة الجديدة تمنع استعمال الأجهزة المسروقة أو التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وهو ما يساعد في الحد من السوق السوداء ومن سرقة هذه الأجهزة على المدى البعيد.

وأعلنت سامسونغ أن وظيفة الحماية من السرقة تعمل على قفل أجهزة التلفاز الذكية المسروقة أو التي تم الحصول عليها من السوق السوداء، بمجرد اتصالها بالإنترنت، ولن يتم استعمال هذه الأجهزة إلا مع أصحابها الشرعيين الذين يمتلكون فاتورة الشراء.

وعندما يحاول المستخدم استعمال جهاز مسروق، فسوف يتم قفله تلقائيا بمجرد اتصاله بالإنترنت عن طريق مقارنة الرقم المسلسل للتلفاز الذكي مع قائمة أجهزة التلفاز المسروقة والمخزنة على خوادم شركة سامسونغ. وبعد قفل التلفاز الذكي، فإن المستخدم لن يتمكن من استعماله حتى بعد فصله عن الإنترنت.

وفي حالة قفل تلفاز ذكي تم شراؤه بطريقة قانونية، فإنه يمكن إعادة تفعيله عن طريق خدمة العملاء مع ضرورة تقديم إثباتات الشراء.

تعتقد سامسونغ أن هذه الميزة لن تمنع السرقة منعا مباشرا ولكنها كافية لتقليل الحافز لسرقة هذا النوع من المنتجات والحدّ من إنشاء الأسواق التي تبيع البضائع غير القانونية، وقد تم بالفعل تثبيت تقنية "تي في بلوك" مقدما على جميع أجهزة تلفزيون سامسونغ الحديثة.