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تعويض لكل مستخدم.. المحكمة تعاقب تطبيق زوم على كذبه بشأن حماية المستخدمين

التسوية المقترحة ستمنح مستخدمي زوم ما بين 15 أو 25 دولارا (رويترز)
التسوية المقترحة ستمنح مستخدمي زوم ما بين 15 أو 25 دولارا (رويترز)
5/8/2021

وافق تطبيق "زوم" (Zoom) على دفع 85 مليون دولار لتسوية قضية بشأن تقديم معلومات كاذبة حول تشفير بيانات المستخدمين من طرف إلى طرف وتقديم بيانات المستخدم إلى "فيسبوك" (Facebook) و"غوغل" (Google) دون موافقة المستخدمين.

وتغطي التسوية -بين زوم ومقدمي الدعوى الجماعية- المشكلات الأمنية التي أدت إلى تفشي ظاهرة "زومبومبنغز" (Zoombombings).

وستمنح التسوية المقترحة عموما مستخدمي زوم ما بين 15 دولارا أو 25 دولارا لكل منهم وتم تقديمها في محكمة المقاطعة الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

جاء ذلك بعد 9 أشهر من موافقة زوم على التحسينات الأمنية و"حظر الخصوصية والتحريفات الأمنية" في تسوية مع لجنة التجارة الفدرالية (FTC)، لكن هذه التسوية لم تتضمن تعويضات للمستخدمين.

وقالت لجنة التجارة الفدرالية إن زوم زعمت أنها تقدم تشفيرا شاملا في ردودها المباشرة على استفسارات من العملاء. ولكن في الواقع "لم توفر زوم تشفيرا شاملا لأي اجتماع زوم تم إجراؤه خارج منتج "زوم كونيكتر" (Zoom Connecter) (الذي يتم استضافته على خوادم العميل الخاصة)، لأن خوادم زوم -بما في ذلك الموجودة في الصين- تحتفظ بمفاتيح التشفير التي من شأنها أن تسمح لزوم بالوصول إلى محتوى اجتماعات لعملائها".

وأضافت اللجنة "في التشفير الحقيقي من طرف إلى طرف، يمكن للمستخدمين فقط الوصول إلى المفاتيح اللازمة لفك تشفير المحتوى".

وتنطبق تسوية الإجراءات الجماعية الجديدة على مستخدمي زوم في الولايات المتحدة، بغض النظر عما إذا كانوا قد استخدموا زوم مجانا أو دفعوا مقابل حساب. وسيكون الأعضاء الذين دفعوا مقابل حساب مؤهلين لتلقي 15% من الأموال التي دفعوها إلى زوم مقابل اشتراكهم في "زوم ميتنغز" (Zoom Meetings) الأساسي خلال ذلك الفترة ما بين 30 مارس/آذار 2016، حتى 30 يوليو/تموز 2021 أو 25 دولارا.

وبالإضافة إلى المدفوعات، وافقت زوم "على أكثر من 12 تغييرا رئيسيا لممارساتها، وهي تغييرات مصممة لتحسين أمان الاجتماعات، وتعزيز عمليات الكشف عن الخصوصية، وحماية بيانات المستهلك"، وفق التسوية.

ضاعفت زوم أرباحها السنوية بأكثر من 4 أضعاف من 622.7 مليون دولار إلى 2.7 مليار دولار (شترستوك)

ومع تسبب الوباء في زيادة مؤتمرات الفيديو، ضاعفت زوم أرباحها السنوية بأكثر من 4 أضعاف من 622.7 مليون دولار إلى 2.7 مليار دولار في الـ12 شهرا المنتهية في 31 يناير/كانون الثاني 2021.

كما سجلت 672 مليون دولار من صافي الدخل لفترة 12 شهرا، بارتفاع 25.3 مليون دولار عن العام 2020 الماضي. وتسير زوم على قدم وساق لتحقيق نتائج أفضل هذا العام 2021، بعد أن سجلت إيرادات في الربع الأول 956.2 مليون دولار وصافي دخل 227.5 مليون دولار.

المصدر : مواقع إلكترونية

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