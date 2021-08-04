نظمت شركة "فولوكوبتر" (Volocopter) -وهي شركة ألمانية ناشئة في مجال الطيران- عرضا لطائرتها "فولوكوبتر 2 إكس" (Volocopter 2X) الكهربائية في معرض "أوشكوش" (Oshkosh) الجوي بولاية ويسكونسن الأميركية.

وذكر بيان للشركة أن الطائرة أكملت أول رحلة تجريبية عامة مأهولة لطاقم إقلاع وهبوط عمودي كهربائي بالكامل -والمعروف باسم "إي فيتول" (eVTOL)- في الولايات المتحدة.

وانطلقت "فولوكوبتر 2 إكس" على ارتفاع 164 قدما (50 مترا) وحلقت مدة 4 دقائق بسرعة قصوى تبلغ 18 ميلا (29 كيلومترا) في الساعة فوق مطار ويتمان الإقليمي كجزء من فعاليات معرض "آير فنتشر أوشكوش 2021" (AirVenture Oshkosh 2021) .

وقال فلوريان رويترز -الرئيس التنفيذي لشركة "فولوكوبتر"- إن التجربة تعتبر "علامة فارقة للصناعة وتذكير بأن الإطلاق التجاري يقترب بسرعة".

وأضاف "يمكننا التحدث عن ريادتنا في الحصول على الشهادات الخاصة بهذا النوع من الطيران، وانبعاثات الضوضاء المنخفضة، والشراكات العالمية التي نريدها، ولكن لا شيء يظهر مدى قربنا من إطلاق مشروع التنقل الجوي الحضري كخدمة مثل قيادة تاكسي جوي أمام الحشود ودعوة الناس للجلوس في طائرتنا".

وخلال الحدث، شاهد الضيوف طائرة فولوكوبتر، وتم السماح لهم بالجلوس في طائرة من طراز "فولو سيتي" (VoloCity) للحصول على الإحساس بتجربة الطيران بالطائرة نفسها.

وهذه ليست الرحلة الأولى لفولوكوبتر في الهواء، حيث تم إطلاق أول رحلة مأهولة للشركة الناشئة في ألمانيا في عام 2016 لطائرتها الكهربائية بالكامل والمكونة من 18 مروحة.

وأجرت شركة فولوكوبتر العديد من الرحلات التجريبية في هلسنكي وشتوتغارت ودبي وسنغافورة، وفي شهر مارس/آذار الماضي، أصدرت الشركة الناشئة بيانا قالت فيه إن التاكسي الجوي سيبدأ الخدمة "في غضون عامين".

ومن خلال إجراء أول رحلة تجريبية بنجاح لسيارة أجرة جوية في الولايات المتحدة؛ تقدمت فولوكوبتر خطوة مهمة نحو المستقبل؛ حيث ستنقل سيارات الأجرة الطائرة الركابَ والبضائع بين المناطق الحضرية المزدحمة.

ووفقا لتقرير بموقع "ياهو" (Yahoo)؛ تعمل شركة فولوكوبتر جاهدة "لتوصيل الرحلات الكهربائية إلى مدن حول العالم في العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة".