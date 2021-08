ارتفعت التوقعات حول ما ستطرحه سامسونغ (Samsung) مع اقتراب حدثها السنوي المعروف بسامسونغ أنباكيد (Samsung Unpacked) في 11 أغسطس/آب، وعززت صور تم تسريبها مؤخرًا لمجموعة من الأجهزة الجديدة هذه التوقعات وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

تُظهر الصور المسربة علي حساب سنوبي تيك (snoopytech) على تويتر جهاز غلاكسي "زد فولد 3" بألوان متعددة، بالإضافة لصورة مفصلة لكاميرا سيلفي أسفل الشاشة.

يعد هذا الموضع جزءًا من جهود سامسونغ المستمرة لتصميم الكاميرات الأمامية التي يمكن إخفاؤها خلف الشاشة، بحيث لا يتشتت انتباه المستخدمين، ولا يضطرون إلى رؤيتها عندما لا يستخدمونها.

لكن سامسونغ لم تستخدم هذا التصميم بعد على الأجهزة المتاحة، حتى الآن. ولا يختلف تصميم "زد فولد 3" كثيرًا عن الموديلات السابقة، ماعدا قسم الكاميرا الخلفية الذي أصبح أكثر انسيابية وأقل حجمًا، جنبًا إلى جنب مع الحواف الأصغر حول الشاشة.

ولا تؤكد الصور -التي تم تسريبها حديثًا- المواصفات، لكن المؤكد أن "زد فولد 3" مجهز بشاشة عرض قابلة للطي مقاس 7.55 بوصات، مما يعني أنه يجب أن يشبه حجم "زد فولد" السابق.

من المقرر أن يكون هاتف غلاكسي "زد فلب 3" (Z Flip 3) من سامسونغ إضافة بسيطة إلى تشكيلة الشركة المقبلة القابلة للطي. ويشبه التصميم الجديد آخر تصميم لهذه الفئة، مع شاشة غطاء خارجية أوسع قليلاً.

ويحتمل ألا يكون غلاكسي "زد فلب 3" مزودًا بدعم للقلم الإلكتروني، ولا يمكن معرفة إن كانت تقنية الشاشة القابلة للطي من سامسونغ ستظهر متانة أعلى. ويظل السؤال الأهم: هل سيظل هناك تجعد في الشاشة عندما ينثني الهاتف الجديد إلى النصف؟

وتشير صور تم تسريبها حديثًا إلى القدرة على الاختيار من بين مجموعة كاملة من تصميمات الألوان ، بما في ذلك الأخضر الداكن والذهبي والأسود والأرجواني الفاتح.

وتشير التسريبات إلى أن سعر "زد فلب 3" يبدأ بسعر 1000 دولار.

About the Prices:

These were taken from the Retailer who listed the Devices with these high quality Images, so I expect them to be correct. I hope they aren’t for the Z Fold3 (I just hope they hadn’t had them and used placeholders) but that’s why I posted them. https://t.co/2oqSTIq9gE

— Snoopy (@_snoopytech_) August 1, 2021