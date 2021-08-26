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من الرسائل المحذوفة إلى المكالمات.. هذا التطبيق يضمن أن يعرف الآباء ما يحدث على هواتف أطفالهم

تطبيق الهواتف "ماي سباي" (mSpy) يتعقب الهاتف المحمول (مواقع التواصل)
تطبيق الهواتف "ماي سباي" (mSpy) يتعقب الهاتف المحمول (مواقع التواصل)
26/8/2021

يواجه الآباء وقتًا صعبًا للتحكم في ما يراه أطفالهم في عصرنا الحالي مقارنة بما قبل اختراع الهاتف الذكي، فالآن وبعد أن قررت الأم والأب أن الطفل بحاجة إلى هاتف من أجل سلامته، يتعين عليهما التعامل مع وصول هذا الطفل المستمر إلى الإنترنت، إذ يتوفر كل شيء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ولتبسيط الحياة على الأهل، تقوم شركة "تي تي سباي" (TTSpy) بتقديم تطبيقها الخاص بمراقبة الهواتف للأهالي القلقين من الاستخدام الخاطئ لأولادهم للهاتف المحمول.

تطبيق الهواتف "ماي سباي" (mSpy) هو متعقب للهاتف المحمول لا يحتفظ بعلامات تبويب على كل شيء يصل إليه طفلك على "الويب" فحسب، بل يمنع المخاطر المحتملة قبل أن تظهر.

يمكن تشغيل "ماي سباي" على الهاتف ويعمل بالكامل في الخلفية من دون أن يظهر للمستخدم؛ فهو لا يظهر على الهاتف مثل التطبيقات الاعتيادية، لذلك لن يعرف المستخدم أنه موجود على الإطلاق، ولكن يمكن للوالدين مراقبة كل ما يحدث على هذا الجهاز عن بُعد.

فالتطبيق يسجل جميع الرسائل النصية الواردة والصادرة، بما في ذلك الرسائل المحذوفة. ويراقب سجل مكالمات الهاتف، كما أنه يراقب جميع منصات الوسائط الاجتماعية وملفات الوسائط التي يصل إليها المستخدم، حتى أنه يوفر متتبع المناطق الجغرافية (GPS)، حتى تتمكن من معرفة مكان هذا الهاتف بالضبط، وفي جميع الأوقات.

ويعمل التطبيق على الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد (Android) و"آي أو إس" (iOS)، ويتم تحديث بيانات التعقب كل 5 دقائق حتى لا يكون هناك أي تأخير في معلوماتك تقريبًا، ويتم تشفير جميع هذه البيانات وتأمينها بالكامل، لذا فالأهل هم الوحيدون الذين لديهم إمكانية الوصول.

وتقول الشركة إن التطبيق يستخدمه أكثر من 1.5 مليون من الآباء في جميع أنحاء العالم، ويمكن الاشتراك فيه مقابل 40 دولارا شهريا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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