باتت الهجمات الإلكترونية شائعة، لذلك يقلق الجميع على سلامة بياناتهم. ولمنع سرقة كلمات مرورك والبيانات المهمة الأخرى، يجدر بك أن تنتبه إلى أي تغيير يطرأ على حاسوبك.

وفي هذا التقرير، تطرّق موقع "ماكسيموز" الأميركي إلى الأساليب اللازمة لمعرفة ما إذا كان حاسوبك مخترقا، وكيفية التعامل مع ذلك.

توقف عمل برنامج مضاد الفيروسات

إذا لم توقف أنت تشغيل برنامج مضاد الفيروسات ولكنك لاحظت أنه توقف عن العمل، فمن المرجح أن حاسوبك قد اختُرق، إذ لا يمكن أن يتوقف هذا البرنامج عن العمل من تلقاء نفسه، كما أن أول ما يفعله المخترقون هو إيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات للوصول بسهولة إلى ملفاتك.

مروحة الجهاز تعمل بسرعة أكبر

يقول بيل سيجل، مؤسس موقع "كوفواير" (Coveware)، إن الانتباه إلى درجة الحرارة وعمر بطارية الجهاز هي إحدى أبسط الرسائل لمعرفة ما إذا كان الحاسوب أو الجهاز المحمول يحتوي على برامج تجسس أو برامج ضارة لتعدين العملات المشفرة أو فيروسات أخرى تستهلك طاقة المعالجة.

لذلك إذا احتاج هاتفك فجأة إلى الشحن 3 أو 4 مرات في اليوم، وكانت المروحة تعمل أكثر من نصف الوقت، ودائمًا ما يكون الجو حارًّا في جيبك أو حقيبة يدك، فقد تكون هذه علامة على أن البرامج الضارة تعمل وتحرق كمية أكبر من طاقة وحدة المعالجة المركزية.

تعطل كلمات المرور

وأفاد الموقع بأنك إذا لم تغير كلمات مرورك ولكنها توقفت عن العمل فجأة، ولم تتمكن من فتح حساباتك، فقد اختُرق حاسوبك على الأرجح.