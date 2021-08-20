يعرف معظم الناس شركة تسلا (Tesla) بسياراتها الكهربائية الأنيقة والفخمة ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، لكن البعض قد لا يعرف أن السيارات الكهربائية مجهزة بعدد كبير من الميزات التي لن تجدها في أي سيارة أخرى.

في ما يلي 12 ميزة من الميزات الغريبة التي تضع سيارة تسلا في فئة خاصة بها:

1. السائق الآلي

يقول موقع تسلا على الويب إن أحدث طرازات السيارة بها "8 كاميرات خارجية و12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية وجهاز حاسوب داخلي قوي يوفر طبقة إضافية من الأمان، لكن كل هذه التجهيزات التي من المفترض أن توفر الأمان للسائقين عندما يتم استخدام السائق الآلي لا تغني عن ضرورة عدم إبعاد أيديهم عن عجلة القيادة".

وتقول تسلا إنه على الرغم من أن اسم الخدمة هو "القيادة الذاتية" فإن الميزات المتوفرة حاليا لا تجعل السيارة مستقلة بشكل كامل.

2. كاروكي

في تحديث برنامجها للنسخة العاشرة حصلت تسلا على ميزة الكاروكي (caraoke) والتي تتيح لمالكي هذه السيارة الاختيار من بين مجموعة واسعة من الموسيقى وكلمات الأغاني لتقوم بترديدها.

ويمكن اختيار الموسيقى أيضا بلغات مختلفة، لكن لكي تعمل هذه الميزة يجب أن تكون متوقفا.

3. وضع الدفاع عن الأسلحة البيولوجية

تم تجهيز طراز "تسلا إكس" (Tesla X) وطراز "واي" (Y) بنظام ترشيح الهواء هيبا (HEPA) والذي يقوم بتصفية المواد الكيميائية السامة قبل الوصول إلى مقصورة السيارة.

وتقول تسلا "قمنا بتطوير نظام ترشيح هيبا، وهو مستوحى من أنظمة تنقية الهواء المستخدمة في المستشفيات والغرف المعقمة وصناعة الفضاء، وهو قادر على تجريد الهواء الخارجي من حبوب اللقاح والبكتيريا والتلوث".

4. شاشة تعمل باللمس

تتميز جميع طرازات تسلا بشاشة لمس فريدة تأتي مع مجموعة من الميزات، بما في ذلك ألعاب الفيديو وتحديثات حركة المرور الحية، بالإضافة إلى امتلاكها الميزات العامة مثل التحكم في درجة الحرارة، والملاحة، ولكنها لا تشبه الميزات الأخرى في السوق.

5. تعليق هوائي

تم تجهيز تسلا بنظام تعليق هوائي ذكي للرفع التلقائي يتغير بناء على إحداثيات المنطقة لسيارتك، ويتوفر للمستخدمين أيضا خيار تغيير ثبات التعليق يدويا من خلال لوحة تحكم تسلا، ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة حقا إذا كنت متنقلا عبر البلاد، وعند مواجهة تغييرات في الطريق.

6. وضع الحراسة

يسمح لك وضع الحراسة بمراقبة مركبتك المتوقفة عن كثب من أي مكان في العالم، لنفترض أن شخصا ما صدم سيارتك بعربة تسوق ستبدأ السيارة في التسجيل من الكاميرات الخارجية وستنبهك إلى أنها قد تعرضت للاصطدام من خلال تطبيق تسلا، هذه الميزة تقضي على المشاكل التي يواجهها أصحاب المركبات مع الحوادث الغامضة وغير المعروفة المصدر.

7. المفتاح

هناك الكثير من الخيارات لشكل مفتاح السيارة وهي غير تقليدية، وهناك مفاتيح فريدة على شكل سيارة تسلا.

8. التطبيق

أحد أكثر الأشياء إثارة للاهتمام في تسلا هو التطبيق الذي يسمح للسائقين بالتحكم في سياراتهم من أي مكان تقريبا.

يرسل التطبيق تحديثات في الوقت الفعلي إذا تم تنشيط وضع الحارس، ويمكنك أيضا التحقق من حالة سيارتك أثناء الشحن، والتحكم في تكييف الهواء والحرارة، وكذلك قفل وفتح السيارة.

9. تحديثات عن بعد

كثيرا ما تتلقى سيارات تسلا تحديثات مصممة لإرسال ميزات جديدة إلى المركبات و"جعلها أكثر أمانا" كما يقول موقع تسلا على الويب.

لا يمكن تشغيل المركبات أثناء تثبيت التحديثات، ولكن يمكنك تشغيل سيارتك أثناء تنزيل التحديثات، وتبنت شركات صناعة السيارات الأخرى منذ ذلك الحين نهج تسلا لتحديثات المركبات.

10. وضع السباق

إذا كنت بحاجة إلى السرعة وترغب في اصطحاب سيارتك إلى مسار السباق فإن هذا الوضع الإضافي يناسبك، تعمل هذه الميزة على تسخين البطارية إلى درجة حرارة مثالية تسمح للسيارة بالوصول إلى أقصى سرعة.

11. وضع بلايد

وضع "بلايد" (Plaid) هو ميزة أخرى لمتسابقي السرعة، وتقول شبكة "سي إن إن" (CNN) "إن سيارات تسلا التي تمتلك ميزة بلايد تحتوي على بطاريات و3 محركات كهربائية يمكنها إنتاج ما يصل إلى 1020 حصانا، ويمكن أن تأخذ السيارة من صفر إلى 60 ميلا في الساعة في ثانيتين فقط"، هذا يجعل هذه السيارات في نفس فئة الأداء مثل سيارات بوغاتي ولامبورغيني.

12. وضع حيوانك الأليف

مع أخذ حيوانك الأليف في الاعتبار قدمت تسلا "وضع حيوانك الأليف" لإبقائه في السيارة مع تنظيم درجة حرارة السيارة لتجنب ارتفاع درجة حرارة الحيوان، ستعرض الشاشة التي تعمل باللمس إشعارا على خلفية السيارة يسمح للمارة الفضوليين بمعرفة أن درجة حرارة سيارتك مريحة للحيوان.