البث الحي
تكنولوجيا|العالم

لمنع احتكار آبل وغوغل.. قانون جديد سيغير طريقتنا في تنزيل التطبيقات

قانون سوق التطبيقات المفتوحة سيسمح لك بتثبيت التطبيقات من أماكن أخرى غير متجر تطبيقات آبل أو متجر غوغل (رويترز)
قانون سوق التطبيقات المفتوحة سيسمح لك بتثبيت التطبيقات من أماكن أخرى غير متجر تطبيقات آبل أو متجر غوغل (رويترز)
20/8/2021

تتبُّع سلسلة قوانين الكونغرس التي أصدرها بهدف إبقاء شركات التكنولوجيا تحت المراقبة يعتبر أمرا صعبا، لكن أحدها موجه بشكل خاص إلى متاجر تطبيقات آبل (Apple) وغوغل (Google)، وإذا حصل على الضوء الأخضر، فقد يغير كيفية تنزيل التطبيقات على هاتفك الذكي.

أطلق على هذا القانون اسم "أوبن آب ماركتس آكت" (Open App Markets Act)، حيث سيسمح لك بتثبيت التطبيقات من أماكن أخرى غير متجر تطبيقات آبل أو متجر غوغل، وكلاهما مثبت مسبقًا على أجهزة آيفون (iPhone) وأندرويد (Android) على التوالي.

وتسمى هذه الطريقة التحميل الجانبي، وإذا سمح بها، فستشكل نقطة تحول في تحكم الشركات بكيفية وصول الأشخاص إلى التطبيقات واستخدام هواتفهم، فحاليا تسمح غوغل لمستخدميها بالوصول إلى متاجر تطبيقات الطرف الثالث بالفعل، لكن آبل لا تسمح بذلك.

تعني التطبيقات ذات التحميل الجانبي أنها لن تخضع لعملية فحص آبل، ولهذا قالت الشركة في منشور شامل مؤلف من 16 صفحة في يونيو/حزيران إن ذلك من شأنه "تعريض المستخدمين لمخاطر أمنية خطيرة"، مثل مجرمي الإنترنت والبرمجيات الخبيثة ومع ذلك، يقول مهندسو مشروع القانون إنه سيشمل إجراءات أمان للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

شركتا غوغل وآبل واجهتا العديد من الاتهامات بشأن احتكار سوق التطبيقات  (مواقع التواصل الاجتماعي)

مشاكل الاحتكار

واجهت شركتا غوغل وآبل، والأخيرة على وجه التحديد، اتهامات بشأن ما يقول النقاد إنها ميزة غير عادلة والتي يتمتعون بها من خلال متاجر التطبيقات الشهيرة والمربحة، والتي حققت 111 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لتقرير "سينسور تاور" (Sensor Tower).

وتحصل كلتا الشركتين على نسبة 15% إلى 30% من جميع عمليات الشراء التي تتم في التطبيقات، ويعني ذلك قيام المستخدمين بالدفع لآبل وغوغل مقابل عناصر في تطبيق الألعاب "فورتنايت" (Fortnite) الشهير أو مقابل خدمة متميزة على تطبيقات المواعدة مثل "تيندر" (Tinder).

وقد سجلت الكثير من التطبيقات اعتراضها على هذه السياسة، بما في ذلك "سبوتفاي" (Spotify)، ومبتكر لعبة فورتنايت (Fortnite).

وشجبت "ماتش غروب" (MatchGroup)، شركة أميركية للتكنولوجيا والإنترنت ومقرها دالاس، تلك الرسوم -التي وصفها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بأنها "ضريبة عالمية على الإنترنت".

وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ في أبريل/نيسان لمكافحة الاحتكار، قالت شركة "ماتش غروب" إن أكبر نفقاتها في عام 2020 كانت رسوم متجر التطبيقات بنسبة 30%، حيث حققت الشركة عائدات بلغت 2.4 مليار دولار ودفعت 500 مليون دولار على عمولات متجر التطبيقات.

وقد بلغ هذا التدقيق المتزايد ذروته في عدد من المقترحات التشريعية الموجهة نحو متاجر التطبيقات. وبالإضافة إلى قانون أسواق التطبيقات المفتوحة، كانت هناك حزمة من القوانين لمكافحة الاحتكار مكونة من 5 قوانين تم الكشف عنها في يونيو/حزيران الماضي.

وسيؤثر "القانون الأميركي للابتكار والاختيار الحر" عبر الإنترنت وقانون إنهاء احتكارات بشكل مباشر على شركة آبل.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

بسبب الاحتكار.. سبوتفاي وتيندر تعترفان أمام الكونغرس بخوفهما من غوغل وآبل

جمعت جلسة استماع أمام الكونغرس ممثلين من شركتي آبل وغوغل وعدد من أكثر منتقديهما صراحة، بما في ذلك ماتش غروب -التي تمتلك موقع المواعدة تيندر- وشركة تايل، الذين أبدوا تخوفهم من هيمنة عملاقي التكنولوجيا.

22/4/2021
المزيد من تكنولوجيا

معضلة تواجه طالبان.. الغازي الوحيد الذي لن يخرج من أفغانستان

مقاتلو طالبان أظهروا تعلقهم بالتقنية خلال الأيام الأخيرة (مواقع التواصل)

تويتر تتراجع عن التغييرات التي أزعجت المستخدمين

تويتر استجابت بسرعة لشكاوى المستخدمين (رويترز)

هجوم “الدودة المتوهجة” الإسرائيلي.. كيف يمكنهم اختراق محادثاتك من أضواء أجهزتك؟

التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي يكافحان الحرائق والكوارث البيئية في العالم

الهيئة الدولية لتغير المناخ أصدرت تقريرها السنوي والتفاصيل التي أوردها خطيرة وقاتمة (الأناضول)
الأكثر قراءة
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

جمهوريون يطالبون بكشف الأسلحة.. طائرات وبنادق ونظارات ليلية غنيمة طالبان من الجيش الأميركي

عربات عسكرية أميركية في مطار كابل (رويترز)

أفغانستان.. طالبان توسع دائرة المشاورات وتجري محادثات مع شيوخ العشائر ونشطاء المجتمع المدني

مسلحو طالبان داخل القصر الرئاسي بعد دخولهم كابل منتصف الشهر الجاري (مواقع التواصل الإجتماعي)