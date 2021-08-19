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بعد شكوى المستخدمين.. تويتر تعيد النظر في تصميمها الجديد

أعلنت المنصة أنها "حددت المشكلات المتعلقة بخط ’شرب‘ (Chirp) لمستخدمي ويندوز (Windows)" وقالت إنها تعمل بنشاط لإصلاحه.

تويتر استجابت بسرعة لشكاوى المستخدمين (رويترز)
تويتر استجابت بسرعة لشكاوى المستخدمين (رويترز)
19/8/2021

قبل بضعة أيام، أصدرت شركة تويتر (Twitter) بعض التغييرات في التصميم وتهدف منها إلى جعل النظام الأساسي أكثر سهولة. ومع ذلك، اشتكى المستخدمون من إجهاد العين والصداع مما جعل تويتر تتراجع عن التغييرات.

وقالت المنصة في تغريدة، إنها تعيد النظر في التغييرات "نجري تغييرات على جميع الأزرار لجعلها أسهل في الرؤية، ولأنكم أخبرتمونا أن المظهر الجديد غير مريح للأشخاص الذين يعانون من الحساسيات الحسية. نحن نستمع".

كما أعلنت المنصة أنها "حددت المشكلات المتعلقة بخط ’شرب‘ (Chirp) لمستخدمي ويندوز (Windows)" وقالت إنها "تعمل بنشاط على إصلاحه".

انتهز مستخدمو تويتر هذه الفرصة لمشاركة كيفية اختلاف إمكانية الوصول بالنسبة للجميع. فكتب مستخدم "إمكانية الوصول ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. هذه الميزات الجديدة جعلت تويتر غير متاح للأشخاص الذين يعانون من الاستغماتيزم وعسر القراءة (الخط الجديد)، وتباين الألوان والصداع النصفي الحساس للضوء (نظام الألوان الجديد). يجب أن تكون التغييرات خيارا وليس فرضا".

أضافت كريستين شاشينغر، إحدى مستخدمات تويتر "لدي شيء يسمى ضمور العصب المخروطي مما يعني أن لدي رؤية 20/25، لذا فإن هذا الخط الخيطي الصغير يقفز ذهابًا وإيابًا ولا يمكنني التعامل معه إلا لمدة 30 دقيقة".

وشعر آخرون بالارتياح لأنهم لم يكونوا الوحيدين الذين يعانون من صعوبة، حيث قالت إحدى المستخدمات "يا إلهي! شكرًا لك! كنت أعلم أنني كنت أعاني من صعوبة في التغييرات ولكن لم أستطع تحديد السبب".

بشكل عام، علينا أن نشيد بتويتر على الاستجابة السريعة لهذا الأمر. فمن الجيد أن نرى النظام الأساسي يهتم بتجربة مستخدميه، ونتطلع إلى رؤية التصميمات الجديدة السهلة الوصول التي ستطلقها المنصة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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