قبل بضعة أيام، أصدرت شركة تويتر (Twitter) بعض التغييرات في التصميم وتهدف منها إلى جعل النظام الأساسي أكثر سهولة. ومع ذلك، اشتكى المستخدمون من إجهاد العين والصداع مما جعل تويتر تتراجع عن التغييرات.

وقالت المنصة في تغريدة، إنها تعيد النظر في التغييرات "نجري تغييرات على جميع الأزرار لجعلها أسهل في الرؤية، ولأنكم أخبرتمونا أن المظهر الجديد غير مريح للأشخاص الذين يعانون من الحساسيات الحسية. نحن نستمع".

كما أعلنت المنصة أنها "حددت المشكلات المتعلقة بخط ’شرب‘ (Chirp) لمستخدمي ويندوز (Windows)" وقالت إنها "تعمل بنشاط على إصلاحه".

We’re making contrast changes on all buttons to make them easier on the eyes because you told us the new look is uncomfortable for people with sensory sensitivities. We’re listening and iterating.

— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 13, 2021