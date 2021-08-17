غوغل تتعقب سجل موقعك، وهو أمر يظهره لك جهازك المحمول. فقط تحقق من سجل المواقع على المخطط الزمني لخرائط غوغل، وسترى مدى شمولية ذلك في الواقع.

هذا ما نقلته الكاتبة لورين كاهن في تقريرها -الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (readersdigest) في نسختها الأسترالية- عن خبير الأمن السيبراني "رامي يرميا" الذي أضاف أنه يمكنك تغيير إعداداتك؛ بالإضافة إلى حذف سجل المواقع الخاص بك، ولكن لا يزال بإمكان جهات إنفاذ القانون استرجاع سجل موقعك مما يعني أنك حتى لو حذفته فلن يختفي بالفعل.

وهذه 10 معلومات سرية وخاصة تعرفها غوغل عنك:

كل مكان تخطط للذهاب إليه

عندما تبحث عن رحلات جوية على غوغل، ستحصل على قائمة بجميع خطط السفر الجوي القادمة. ووفقا ليرميا، يتم سحب هذه المعلومات من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، مما يجعل الأمر أكثر رعبا.

لكن غوغل ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تنتهك خصوصيتك. لسوء الحظ، لا يبدو أن هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك إذا كنت تشتري تذاكر عبر الإنترنت وتستخدم بريد جيميل (بريد غوغل) كنقطة اتصال لك.

محتويات جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

إذا كنت تستخدم بريد جيميل، ستتمكن غوغل من الوصول إلى محتويات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. وليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك (باستثناء حذف حساب الجيميل الخاص بك)، ولكن يمكنك إخبار غوغل بعدم استخدام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لاستهدافك بالإعلانات.

وينصح يرميا بالتحقق من إعدادات إعلانات غوغل، وسيكون لديك خيار إيقاف "تخصيص الإعلانات". ولن يوقف ذلك تشغيل جميع الإعلانات ولن يمنع غوغل من جمع معلوماتك، كما لن يمنع إيقاف "تخصيص الإعلانات" غوغل من التعرف عليك عبر أية معلومات أخرى تسمح لها بالوصول إليها؛ لكنها ستمنعهم من الوصول إلى ملف التعريف الخاص بك.

عمرك التقريبي

إذا لم تكن قد أوقفت "تخصيص الإعلانات" في إعدادات إعلانات غوغل؛ فيمكنك التمرير لأسفل لرؤية الملف الشخصي الذي تجمعه غوغل عنك. أول ما يظهر هو تخمينهم لفئتك العمرية وجنسك. إنه تقدير تخميني من غوغل استنادا إلى المعلومات التي جمعوها عنك.

صفحة "نشاطي" على غوغل تحوي مخططا زمنيا تاريخيا لنشاطك على الويب، أي كل موقع ويب زرته (رويترز)

كل موقع زرته

إذا قمت بإلقاء نظرة على صفحة "نشاطي" على غوغل، يمكنك مشاهدة مخطط زمني تاريخي لنشاطك على الويب، أي كل موقع ويب زرته. وتتعهد غوغل على الأقل بأن يكون لديك فقط حق الوصول إلى هذه المعلومات. ويمكنك أيضا حذف السجل بالنقر على "حذف النشاط بواسطة" على الجانب الأيمن من الصفحة.

وتشمل القائمة مواقع التسوق المفضلة لديك، حيث يمكنك البحث في سجل البحث عن طريق تصفية "التسوق" لمشاهدة السجل وحذفه. وإذا نقرت على "أنشطة غوغل الأخرى" على الجانب الأيسر؛ سيتم نقلك إلى قائمة كاملة بالأشياء الأخرى التي تعرفها غوغل عنك بناء على قراراتك عبر الإنترنت. يمكنك الاطلاع على "تتبع سعر المنتج" و"نشاط الطلبات التابع لخدمة غوغل للتسوق" وكذلك يمكنك حذفه.

هواياتك واهتماماتك

في قائمة "أنشطة غوغل الأخرى"، ستتمكن من رؤية وحذف ما تعتقد غوغل أنها تعرفه عن هواياتك واهتماماتك، وقد يشمل ذلك كرة القدم والطبخ والحيوانات الأليفة. بالطبع، تستخدم غوغل كل هذه المعلومات لاقتراح نتائج البحث والمنتجات التي قد تعجبك، والتي يمكن أن تكون مفيدة ولكنها تستخدم أيضا لاستهداف الإعلانات.

كل ما تبحث عنه على غوغل

في منتصف شاشة "نشاطي"، سترى مربعا بعنوان "تمت زيارته: غوغل – نشاطي". ستجد قائمة بكل بحث قمت به على غوغل. ويمكنك حذف سجل البحث الخاص بك عن طريق النقر بزر الفأرة الأيسر على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى من المربع. سيتم منحك خيار "حذف" أو "تفاصيل".

تاريخ اليوتيوب الخاص بك

من "نشاطي"، ارجع إلى "أنشطة غوغل الأخرى". في الجزء العلوي مباشرة، سترى عددا من العناوين المتعلقة بيوتيوب. يتضمن ذلك تعليقاتك على يوتيوب وإجاباتك على استطلاع يوتيوب وحتى تعليقات "غير مهتم". وتظهر كلمة "حذف" بشكل بارز أسفل هذه العناوين، وقد ترغب في فعل ذلك بالتأكيد.

في قسم "أنشطة غوغل الأخرى" بالجزء العلوي مباشرة؛ سترى عددا من العناوين المتعلقة بيوتيوب (الأوروبية)

كلمات السر الخاصة بك

هل لاحظت كيف يسألك محرك غوغل كروم دائما عما إذا كنت ترغب في حفظ كلمة مرورك؟ صحيح أن الخدمة ملائمة، لكنها مع ذلك معلومة أخرى قد لا تريد أن تحتفظ بها غوغل عنك.

كل ما قلته بعد "أوكي غوغل"

يعد إعداد التسجيلات الصوتية اختياريا، ولكنه يستحق بالتأكيد التحقق من حسابك لمعرفة ما إذا كان قيد التشغيل أم لا.

انتقل إلى "عناصر التحكم في النشاط"، وسترى "نشاط الويب والتطبيقات" مع مفتاح تبديل يكون إما باللون الأزرق (مفعّل) أو الأبيض (متوقف). يوجد أدناه مربع فيه خياران؛ أحدهما يمكنك من خلاله السماح لغوغل بحفظ سجل ونشاط كروم، والآخر "تضمين نشاط الصوت".

إذا نقرت على "معرفة المزيد" بجوار المربع الأخير، ستتمكن من قراءة سبب حفظ غوغل لأوامرك الصوتية وماذا يفعل بالبيانات. ولكن إذا كنت لا تريد أن يظل صوتك في سجلات غوغل طوال الوقت، فما عليك سوى ترك المربع دون تحديد ولن يتم حفظ بياناتك الصوتية.

أية معلومات تضيفها إلى أي من منتجات غوغل التي تستخدمها

إذا كنت تستخدم أدوات غوغل لإدارة جهات الاتصال الخاصة بك أو أحداث التقويم أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك أو مستنداتك، فالرجاء الانتباه إلى أن جميع المعلومات التي تعتقد أنك تشاركها مع نفسك فقط، تشاركها بالفعل مع غوغل التي تعرف أيضا الأجهزة التي تستخدمها.