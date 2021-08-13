البث الحي
تكنولوجيا|العالم

شاهد أول روبوت بقدمين يواصل المشي لمسافة 5 كيلومترات

13/8/2021

في حين تبحث الشركات عن طائرات بدون طيار للقيام بعمليات تسليم البضائع في المستقبل، يهدف الباحثون في جامعة ولاية أوريغون (OSU) الأميركية إلى صنع روبوتات لها قدمين ولن تقوم بتسليم البضائع فحسب، بل ستكون قادرة على مساعدتك في جميع أنحاء المنزل أيضا.

ولهذا السبب، طورت "آجيلتي روبوتكس" (Agility Robotics) الروبوت الاصطناعي "كاسي" -الذي أصبح جزءا من فريق البحث في جامعة أوريغون منذ عام 2017- ويبدو للوهلة الأولى على شكل نعامة بلا جسم.

في الواقع، هذا الروبوت ذو المظهر الغريب نموذج عما يحمله المستقبل، فقد صُمم "كاسي" للاستخدام القوي والأبحاث المكثفة، ويتميز بعمر بطارية جيد، ويوفر برمجة مفتوحة لتوفير عناصر التحكم بالروبوت، وليكون منصة بحثية للريادة في طرق التحكم الجديدة للروبوتات ذات الأرجل والتقنيات المرتبطة بها.

فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان مختبر الأبحاث في جامعة ولاية أوهايو يستكشف استخدام التعلم الآلي لكاسي. ونظرًا لأن عملية الجري تتطلب أن يحافظ العداء على توازنه في أثناء الاستمرار في الحركة، فقد استخدم الفريق خوارزمية التعلم العميق المعزز التي سمحت لكاسي بتعلم كيفية الجري. وباستخدام الخوارزمية، فإن الفريق واثق من أن المهام مثل القفز والسير صعودًا ونزولًا على الدرج يمكن أيضًا تحسينها بواسطة الروبوتات.

وبتمويل من المؤسسة الوطنية للعلوم وبرنامج "ماشين كومون سنس" (Machine Common Sense) التابع لداربا (DARPA)، جمع الفريق الخبرة في الميكانيكا الحيوية وأدوات التعلم الآلي لمنح "كاسي" التحكم في مشيته. وصنع الروبوت ذو القدمين التاريخ مؤخرًا عندما أكمل مسافة 3.1 أميال (5 كيلومترات) حول الحرم الجامعي في 53 دقيقة، مع فريق البحث.

وشملت مدة السباق أيضًا ما يقرب من 7 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث تمت إعادة تعيين كاسي لأن جهاز الحاسوب الخاص به ترتفع حرارته بسرعة.

وقال الدكتور جيريمي داو من مركز الأبحاث "كاسي روبوت فعال للغاية بسبب كيفية تصميمه وبنائه.. لقد تمكنا من الوصول إلى حدود الأجهزة وإظهار ما يمكن أن تفعله".

وأحدث عروض آجيلتي روبوتكس في مجال الروبوتات -بعد كاسي- هو ديجيت (Digit)، وهو إنسان آلي ذو قدمين يمكنه المشي وصعود السلالم ولديه أيدي للقيام بمهام أساسية.

وقال جوناثان هيرست -رئيس مختبر الروبوتات في جامعة ولاية أوهايو والمؤسس المشارك لشركة آجيلتي روبوتكس- "في المستقبل غير البعيد، سيرى الجميع الروبوتات ويتفاعلون معها في العديد من الأماكن في أثناء حياتهم اليومية، الروبوتات ستعمل جنبًا إلى جنب معنا وتحسن نوعية حياتنا".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

يقلل تكلفة الاختبارات.. شاهد- جهاز بسيط يقوم باكتشاف متحورات كورونا من اللعاب

برنامج مايكروسوفت ديفندر.. هل يكفي لحماية حاسوبك؟

برنامج مكافحة الفيروسات من مايكروسوفت تخلص من السمعة التي كانت تسبقه بعدم توفير حماية جيدة (الألمانية)

تتوقع الأحداث قبل أيام.. البنتاغون يطور تكنولوجيا لحماية الجنود على الأرض

التطورات التكنولوجية بالتطبيقات العسكرية تهدف لتقليل المخاطر على حياة الإنسان وتنفيذ العمليات من مسافة آمنة (رويترز)

بدأت باستقبال طلبات الشراء.. مرسيدس تطرح سياراتها الكهربائية المنافسة لتسلا وهذا سعرها

الأكثر قراءة

رقص وغناء على رؤوس الضحايا.. كيف حرقت ونكلت قوات النظام السوري بجثث المعتقلين السوريين؟

(الجزيرة)

ريال مدريد ينسحب من الدوري الإسباني وينضم إلى البريميرليغ.. هل يتحقق حلم فلورنتينو بيريز؟

رئيس ريال مدريد في صراع جديد مع رابطة الدوري الإسباني (وكالة الأناضول)

طالبان على مشارف كابل.. الغربيون يحزمون حقائبهم وأميركا تقرر إتلاف مواد حساسة بسفارتها

طالبان أحكمت سيطرتها على 17 ولاية أفغانية (الأوروبية)
logo

من مخبئه المجهول.. كيف يخطط سيف الإسلام القذافي لاستعادة عرش ليبيا؟