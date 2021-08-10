إذا كنت تنتقل من جهاز آيفون (iPhone) إلى جاهز أندرويد (Android)، أو كنت تريد أن يكون لديك هاتفان في وقت واحد، فستحتاج إلى نقل جهات الاتصال الخاصة بك. وبينما كان نقل جهات الاتصال سهلاً مثل تبديل بطاقات الهاتف (SIM)، فمن المحتمل أن تحتاج الآن إلى نقل البيانات يدويا.

لحسن الحظ، هناك 3 طرق سهلة لنقل جهات الاتصال الخاصة بك من آيفون إلى أندرويد:

الطريقة الأولى باستخدام غوغل درايف (Google Drive)

مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك إلى غوغل درايف سيتيح لك نقل كل جهة اتصال على جهازك.

1. قم بتنزيل تطبيق "غوغل درايف" على جهاز آيفون الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إليه باستخدام حساب غوغل (Google) الذي تريد استخدامه على جهاز أندرويد.

2. اضغط على الخطوط الثلاثة في الزاوية العلوية اليسرى، ثم انقر فوق "الإعدادات" كما هو موضح بالصورة التالية.

3. اضغط على النسخ الاحتياطي، وإذا كنت لا ترى هذا الخيار، فمن المحتمل أن يعني ذلك أن مؤسستك (إن كنت تستخدم هاتف العمل) قد قيدت البيانات التي يمكنك مشاركتها مع غوغل.

4. في الصفحة التي تفتح، انقر فوق جهات الاتصال وتأكد من تفعيل الخدمة عن طريق سحب كبسة جهات الاتصال، ثم ارجع وانقر فوق بدء النسخ الاحتياطي. قد يستغرق هذا بعض الوقت، اعتمادًا على عدد جهات الاتصال لديك وما إذا اخترت نسخ أحداث التقويم والصور احتياطيا أيضا.

5. بمجرد أن يتم نسخها احتياطيا، قم بتسجيل الدخول إلى حساب غوغل نفسه على هاتف أندرويد الخاص بك. وسيتم نقل جميع جهات الاتصال الخاصة بك.

الطريقة الثانية باستخدام بريد جيميل (Gmail)

يمكنك أيضًا مزامنة جهات الاتصال مع جيميل (Gmail). ومع ذلك، سيؤدي هذا فقط إلى نقل جهات الاتصال المرتبطة بحساب البريد الخاص بك. لاحظ أيضًا أنك ستحتاج إلى تنزيل حساب جيميل على جهاز آيفون الخاص بك مسبقا للقيام بذلك.

1. على هاتف آيفون، افتح تطبيق "الإعدادات" وانقر على خيار البريد.

2. انقر فوق حسابات، ثم حدد حساب جيميل الذي تريد استخدامه على جهاز أندرويد.

3. في الصفحة التي تفتح، تأكد من تفعيل زر جهات الاتصال.

4. الآن على هاتف أندرويد الخاص بك، قم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب جيميل. ويجب أن تعبر جميع جهات اتصال حساب جيميل هذا تلقائيا.

الطريقة الثالثة باستخدام صيغة "في كارد" (vCard)

يعد ملف "في كارد" المعروف أيضًا باسم فارتيوال كونتاكت فايل -"في سي إف" (VCF)- صيغة ملفات للاحتفاظ بمعلومات الاتصال. ويمكن لكل هاتف قراءتها، مما يجعلها مثالية لنقل جهات الاتصال.

1. على جهاز آيفون، افتح تطبيق "الإعدادات" وانقر على اسمك في الأعلى.

2. اضغط على "آي كلاود" (iCloud)، وتأكد من تفعيل جهات الاتصال في قائمة التطبيقات.

3. الآن على جهاز أندرويد الخاص بك، توجه إلى "آي كلاود. كوم" (icloud.com) وقم بتسجيل الدخول إلى حساب "آي كلاود" الخاص بك.

4. بمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من متصفح كروم (Chrome) وحدد موقع سطح المكتب.

5. في إصدار سطح المكتب الجديد من "آي كلاود"، حدد جهات الاتصال، ثم انقر فوق رمز الترس الصغير في الزاوية اليسرى السفلية.

6. في القائمة التي تفتح، انقر فوق تحديد الكل، ثم تصدير "في كارد".

7. سيتم تنزيل ملف بصيغة "في سي إف" في تطبيق ملفات هاتفك، وقد يُسمى ذلك "ملفات غوغل" أو "ملفاتي" أو شيئا مشابها، ثم توجه إلى تطبيق الملفات وافتحه.

8. عندما يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استيراد جهات الاتصال، انقر فوق "موافق".

وسيتم تحميل جهات الاتصال الخاصة بك.