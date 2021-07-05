البث الحي
تكنولوجيا|العالم

لا يحتوي على تطبيقات كثيرة ولكنه آمن.. كاسبرسكي تقدم هاتفا لا يمكن اختراقه

"كاسبرسكي لاب" شركة متخصصة في أمن الحواسيب، تقدم حلولا وتطبيقات لبرامج مضادة للفيروسات (غيتي إيميجز)
"كاسبرسكي لاب" شركة متخصصة في أمن الحواسيب، تقدم حلولا وتطبيقات لبرامج مضادة للفيروسات (غيتي إيميجز)
4/7/2021

ستطلق شركة أمن الحواسيب الروسية "كاسبرسكي لاب" (Kaspersky Lab) هاتفا هذا الخريف، سيكون "من المستحيل اختراقه" وفقا لمؤسس الشركة ومديرها التنفيذي يفغيني كاسبرسكي.

وفي مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي" (RIA Novosti)، أوضح رجل الأعمال كاسبرسكي أن مؤسسته تقوم حاليا بتجربة جهاز اتصال متنقل آمن، يعتمد على نظام تشغيل "كاسبرسكي أو إس" (KasperskyOS).

ويستهدف الجهاز القطاع الصناعي والشركات، مع "منصة متنقلة آمنة" تعتمد على نظام تشغيل الشركة، وهي توفر حماية معززة ضد الهجمات الإلكترونية.

وقال كاسبرسكي إن هذه المنصة المخصصة للقطاع الصناعي وللشركات، ستطرح للاستخدام التجاري في الخريف المقبل، وأضاف "هذا ليس هاتفا بالمعنى المعتاد للكلمة، أي لن تكون فيه موسيقى أو أي شبكات اجتماعية أو إضافات ممتعة أخرى".

وشدد الخبير الروسي على أن "الهاتف في الوقت الراهن لم يعد جهازا للاتصال فقط، بل هو جهاز شخصي يربط صاحبه بالعالم. ويمكن القول إن جهازنا هو أكثر من مجرد وسيلة اتصال، فهو منصة آمنة متنقلة محمولة تعتمد على نظام تشغيل، لكي تستخدم في القطاع الصناعي والشركات".

وفي نفس الوقت، يمكن عبر هذا الجهاز إجراء اتصال هاتفي وفيه إنترنت وماسنجر وبريد إلكتروني وأدوات المكتب، لكن كل هذه الخدمات ستكون محدودة للغاية حتى لا ينتهك مفهوم الأمان.

وتابع كاسبرسكي "لن أكشف بالتحديد الدقيق المشترين الذين سيحصلون على أجهزتنا المحمولة الآمنة هذا الخريف، وفقط سأقول إن القائمة ستضم شركات كبيرة وعملاقة، لأنها بحاجة إليها حتى يضمن موظفوها الوصول الآمن إلى البنية التحتية والمعلومات السرية".

يشار إلى إن "كاسبرسكي لاب" هي شركة متخصصة في أمن الحواسيب، تقدم حلولا وتطبيقات لبرامج مضادة للفيروسات، مقرها الرئيسي في العاصمة الروسية موسكو، ولها مكاتب إقليمية في الصين واليابان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا وبولندا ورومانيا وهولندا.

وفي حوار مع مجلة فوربس (Forbes) الشهر الماضي، علّق كاسبرسكي بأن السمة الرئيسية لهذا "الهاتف الذكي" الجديد لا تتمثل في أنه سيكون "عمليا أو جيدا"، بل في أنه "من المستحيل اختراقه". كما أوضح أن "البرنامج" سيتم تطويره بالكامل بواسطة شركة "كاسبرسكي لاب"، و"الأجهزة" التي يتم تجميعها في الصين، أما عن السعر فلم يتحدث عن أرقام محددة.

وقال في هذا السياق "الأمان ميزة لا تقدر بثمن، فنظام التشغيل الخاص بك يتمتع بهيكل جديد، حيث إن مبدأه الأساسي هو الأمان، وليس فقط السلامة من الاختراق، ولكن المناعة".

وقد شبّه الهاتف باللقاح الذي يوفر المناعة من الفيروس مقارنة بالقناع الذي يوفر الأمان، حيث قال الملياردير الروسي إن نظام تشغيل هاتفه الجديد يوفر المناعة.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

عن طريق شركة بناها وروّج لها.. مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يبيع الهواتف المشفرة للمجرمين

“مصائد العسل” مصطلح لفخاخ توحي للمجرمين بأنها أدوات إجرامية، والحقيقة أنها خطط معدة، وأكبر فخ كشف عنه مؤخرا هو شركة الهاتف المشفر “آنوم” الذي أنشأه مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي للتغلب على التشفير.

14/6/2021
المزيد من تكنولوجيا

حذفتها غوغل من متجرها وعاقبت مطوريها.. إذا وجدت هذه التطبيقات التسعة على جهازك احذفها فورا

5 أنواع مختلفة من البرامج الضارة جميعها استخدمت ملفات الجافا سكريبت نفسها وتنسيقات الملفات لتمرير المعلومات (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد جائحة كورونا.. التكنولوجيا الحديثة تغير شكل الحياة وأساليب العمل إلى الأبد

التحول نحو الرقمية امتدّ إلى كل الجوانب والقطاعات ولا توجد هناك عودة إلى الوراء فهذا التغير الذي نراه اليوم دائم وسيتعمق أكثر في المستقبل (غيتي)

صحتك مع التكنولوجيا.. منذ السبعينيات وإلى الآن كيف دمرت الحواسيب أجسامنا؟

الألم المرتبط بالحاسوب كان موجودا قبل وصول أجهزة الحاسوب الشخصية ولكن انتشاره بدأ معها (غيتي)

شل مواقع وشبكات 200 شركة أميركية.. هجوم سيبراني تقف خلفه مجموعة تعمل ببرنامج الفدية

كاسيا حثت عملاءها على إغلاق الخوادم التي تشغل البرنامج المتأثر على الفور (غيتي)
الأكثر قراءة

رويترز: السعودية تعدل قواعد الاستيراد من الخليج في تحد للإمارات

رغم العلاقات الوطيدة التي تربط بينهما تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والأعمال (غيتي)

إلغاء اجتماع أوبك بلس بعد خلاف بين السعودية والإمارات

أسعار النفط أثارت بالفعل مخاوف من أن يعرقل التضخم تعافيا عالميا من جائحة كورونا (رويترز)
logo

محاكمة كاميرون هيرين.. لماذا نتعاطف مع الشخص الوسيم حتى لو كان مجرما؟

تصريحات حكومية حول الخلاف النفطي.. الإمارات تدّعي تعرضها للظلم والسعودية تصف مطالبها بغير المنطقية