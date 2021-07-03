تسبب هجوم سيبراني -تقف خلفه إحدى المجموعات التي تعمل بما يعرف ببرنامج الفدية- في شلّ مواقع وشبكات 200 شركة أميركية، وفقا لخبير مختص تعمل شركته على التصدي لهذا الهجوم.

ورجح جون هاموند من شركة "هنترس لابس" (Huntress Labs) وقوف ما سماها عصابة "ريفل" (REvil) الروسية وراء هذا الهجوم.

وأضاف هاموند أنّ المهاجمين استهدفوا مزود الخدمات السحابية "كاسيا" (Kaseya) الذي يقدم خدماته إلى عدد من الشركات الكبرى والمتوسطة.

وحثت كاسيا عملاءها على إغلاق الخوادم التي تشغل البرنامج المتأثر على الفور، مشيرة إلى أن الهجوم أثّر على عدد قليل من عملائها.

يذكر أنّ مواقع وشبكات أميركية حكومية وخاصة تعرضت لهجمات إلكترونية في الأشهر الماضية، واتهمت الولايات المتحدة روسيا بالمسؤولية عنها، وهو ما نفته موسكو.