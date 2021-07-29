أوردت مجلة "كمبيوتر بيلد" (Computer Bild) الألمانية أنه يتعين على المستخدم التفكير جيدا في أغراض استعمال الحاسوب المحمول قبل الشراء.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه إذا اضطر المستخدم إلى حمل الحاسوب المحمول معه يوميا إلى العمل ففي هذه الحالة يتعين عليه اختيار جهاز خفيف الوزن.

وإذا كان المستخدم كثير التنقل فإنه يمكنه استعمال الحواسيب المحمولة القابلة للتحويل، والتي يمكن استعمالها كحاسوب لوحي عند الرغبة في تصفح الويب أو مشاهدة الأفلام.

وقد قامت المجلة الألمانية باختبار 14 نوعا من الحواسيب المحمولة المتوافرة في الأسواق بشاشة قياس 13 إلى 17 بوصة من حيث جودة الصورة وسرعة العمل وسهولة الاستخدام أثناء التنقل وجودة منافذ التوصيل ومدى توافرها.

وتضم هذه الأنواع حواسيب محمولة تقليدية وأجهزة "ألترابوك" (Ultrabook) نحيفة وحواسيب محمولة قابلة للتحويل، والتي يمكن استعمالها كحواسيب لوحية بفضل شاشة اللمس القابلة للدوران.

وبشكل عام، تصدر نتائج اختبار المجلة الألمانية اثنان من الحواسيب المحمولة القابلة للتحويل، حيث جاء في المركز الأول جهاز لينوفو "يوغا 6" (Yoga 6) بسرعته العالية وفترة تشغيل البطارية الطويلة وجودة الشاشة والوزن الإجمالي الخفيف، إلى جانب بعض المزايا الإضافية، مثل الكسوة القماشية من الجينز باللون الأزرق.

وكان المركز الثاني من نصيب جهاز "أيسر سبن 3" (ACER Spin 3)، والذي يمكن استعماله بواسطة قلم إدخال البيانات بشكل افتراضي، إضافة إلى جودة الصورة، والتي حازت على تقييم جيد.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن الشركات العالمية توفر النفقات في الشاشات قياس 14 بوصة في الحواسيب المحمولة بشكل خاص، حتى إذا كان الجسم الخارجي للجهاز يبدو بجودة فائقة، حيث ظهرت اختلافات كبيرة بين الموديلات في هذا الجانب.

وتصدر نتائج اختبار المجلة الألمانية جهاز آسوس "يو إكس 3325" (UX325) المزود بشاشة أوليد (OLED) قياس 13.3 بوصة بوزن لا يتعدى 1.2 كيلوغرام، وتمتاز هذه الشاشة بألوان فائقة وتباين عالٍ.